Encore des honneurs pour le club de tennis de table de Boucherville

Le club de tennis de table s’est distingué de brillante façon lors du cinquième circuit québécois de la Fédération de tennis de table du Québec tenu le 20 mars, à Montréal. Léonie Gougeon, Alexandre Guay et Jeremy Lazaroff sont montés sur le podium.

Léonie Gougeon a remporté la médaille d’argent dans la catégorie « 9 ans filles ». Alexandre Guay a récolté la médaille d’argent dans la catégorie « 11 ans garçons » et Jeremy Lazaroff a gagné la médaille d’or dans la catégorie « 11 ans garçons ».



Félix Gougeon affrontera les meilleurs espoirs du Canada



Le club de tennis de table de Boucherville est fier d’annoncer la qualification de Félix Gougeon à la compétition nationale les 22, 23 et 24 avril à Boucherville. Il fait partie du programme des jeunes garçons âgés de 13 ans et moins pour cibler les jeunes espoirs partout au Canada. Il s’agit d’un projet moyen à long terme pour les Jeux olympiques de 2028 et 2032.