Centre des générations de Boucherville : Un grand élan de générosité pour soutenir dix-neuf organismes

Le Centre des générations de Boucherville a une fois de plus fait le bonheur de dix-neuf organismes de la région en leur remettant de généreuses contributions totalisant la somme de 283 000 $. La cérémonie de remise de chèques s’est tenue le 17 mars dernier au Centre communautaire Saint-Louis.

C’est grâce aux profits réalisés à son magasin d’économie sociale, Le Grenier des Aubaines, que l’organisme philanthropique réussit chaque année à amasser autant d’argent et à le redonner à la communauté même si, en 2021, la boutique a dû fermer ses portes en raison de la Covid-19 durant tout le mois de janvier.

Cela n’a pas empêché l’armée de bénévoles de travailler sans relâche pour notamment la réception des dons de la population, le tri, le nettoyage et le rangement sur les étalages des produits recueillis, en plus de la cueillette et la livraison de meubles.

Élan de solidarité

« Grâce à notre centaine de formidables bénévoles, nous avons réussi à gérer l’importante quantité de biens que les généreux citoyens nous apportent. Nous donnons aussi des biens en matériel, essentiellement du linge à des organismes tels que la Mission Bon Accueil à Montréal, la Halte du Coin à Longueuil, la Joujouthèque à Longueuil et le CHUM », signale le président du Centre des générations, Jean Castonguay.

La réputation du magasin dépasse les frontières de la région de la Rive-Sud puisqu’il n’est pas rare que des clients de Montréal viennent y faire leurs emplettes. De plus, une équipe de bénévoles publie régulièrement des annonces d’articles à vendre sur les sites Kijiji et Marketplace, ce qui fait gonfler les chiffres d’affaires au profit de la communauté. Mentionnons que l’organisme recycle l’acier, l’aluminium et le cuivre qui composent les articles reçus et qui, autrement, se retrouveraient aux poubelles.

Depuis 2004, le Centre des générations de Boucherville a remis plus de 2 688 000 $.

Les organismes qui ont reçu un coup de pouce financier

Fondation de l’école secondaire De Mortagne : 2 000 $

Maison des jeunes Kekpart de Longueuil : 5 000 $

Paroisse Saint-Sébastien : 7 500 $

Fondation Carrefour pour Elle : 8 000 $

Centre de femmes Entre’Ailes de Sainte-Julie : 8 000 $

L’Antre-Temps de Longueuil : 10 000 $

Fondation Jeanne-Crevier (pour le CHSLD à Boucherville) : 10 000 $

Paroisse Saint-Louis : 10 000 $

Fondation Lajemmerais (pour le CHSLD à Varennes)

FADOQ Boucherville : 10 000 $

Maison Gilles-Carle : 12 500 $

Fondation Les Amis de la Casa : 15 000 $

L’Appartenance : 20 000 $

Maison des jeunes de Boucherville : 20 000 $

Centre de répit Aux Quatre Poches : 20 000 $

Centre d’action bénévole de Boucherville : 20 000 $

Comité d’entraide de Boucherville : 25 000 $

Fondation Source Bleue : 30 000 $

Maison du bénévolat de Boucherville : 40 000 $