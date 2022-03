Retour des assemblées publiques des conseils « en présentiel » à l’agglomération et à la Ville de Longueuil

Les citoyens, de même que les représentants des médias, peuvent assister « en présentiel » depuis lundi dernier aux séances des conseils d’arrondissement de la Ville de Longueuil, du conseil municipal et celui de l’agglomération. Les citoyens qui le désirent pourront ainsi poser leurs questions de vive voix aux élus, ou continuer d’utiliser le formulaire à cet effet disponible sur le site Web de la Ville.

Pour ceux qui préfèrent demeurer à la maison ou pour ceux dont le déplacement est impossible, les séances continueront d’être diffusées en simultané sur la chaîne YouTube de Longueuil.



Afin de respecter les mesures sanitaires, le public doit porter un couvre-visage en tout temps et respecter une distance d’un mètre avec une autre personne. Les salles pourront également accueillir la population au maximum de sa capacité.



Les personnes intéressées peuvent consulter le calendrier des événements sur le site Internet de la Ville de Longueuil pour connaître la date, l’heure et l’endroit des différentes séances des conseils à venir. Dans le cas de l’agglomération, les séances se tiennent mensuellement à l’hôtel de ville de Longueuil sur le chemin de la Savane dans l’arrondissement de Saint-Hubert.