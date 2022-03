Groupe Novatech de Sainte-Julie célèbre ses 40 ans

L’année 2022 marque le 40e anniversaire de l’entreprise de Sainte-Julie, chef de file canadien dans la fabrication de composantes pour l’industrie des portes et fenêtres. Ces dernières années, Groupe Novatech a connu une importante croissance, nourrie notamment par une série d’acquisitions stratégiques complémentaires qui lui a permis de devenir un joueur incontournable dans l’industrie à l’échelle de l’Amérique du Nord.

D’un sous-sol de la Montérégie, jusqu’aux marchés internationaux

C’est le 16 mars 1982 que Raymond Ouellette, fondateur de l’entreprise, débutait cette grande aventure avec la volonté d’offrir du vitrail aux manufacturiers de portes. C’est ainsi qu’à partir du sous-sol de sa résidence, il mettait à l’essai une toute nouvelle technologie de fabrication de fenêtres décoratives.

Quatre décennies, 17 usines et centres de distribution, une présence importante en Amérique du Nord et des deux côtés de l’Atlantique, et d’innombrables distinctions plus tard, Groupe Novatech est devenue une entreprise de fabrication de premier plan dans le domaine des portes et du vitrage.

À l’aube des célébrations, le président et directeur général de Groupe Novatech, M. Harold Savard, souligne que « la feuille de route de Novatech est impressionnante avec un bilan de croissance soutenue, passant d’à peine 15 employés à ses débuts à 1 400 personnes qui se dévouent chaque jour au succès de notre entreprise dans nos usines et bureaux en Amérique du Nord et en Europe. Au moment de célébrer le 40e anniversaire de l’entreprise, nous sommes en excellente posture pour accélérer l’atteinte de nos objectifs de développement sur les marchés canadiens hors-Québec et américains. Un brillant avenir se dessine à l’horizon pour notre formidable équipe, nos employés, partenaires d’affaires et nos nombreux clients »

Une riche histoire de croissance et d’innovation

C’est en 2002 que le Groupe inaugure son usine de panneaux de portes d’acier à Sainte-Julie, lui permettant de se hisser rapidement au rang de premier fournisseur de cette composante pour les manufacturiers de porte de l’est du Canada. Vingt ans plus tard, un agrandissement important de 45 000 pieds carré est sur le point d’être terminé.

En 2010, l’entreprise acquiert Portes Patio Resiver et ses usines en Beauce, permettant ainsi de concrétiser sa volonté de développement de sa gamme de produits de portes patio.

En 2011, près de 30 ans après sa fondation, Groupe Novatech ouvre à Roanne en France sa toute première usine internationale, Novatech Europe. Bien qu’il s’agisse d’une étape importante pour l’entreprise québécoise, cette expansion pouvait aussi être considérée comme inévitable et une source d’inspiration pour le Groupe dans un marché reconnu pour son avant-gardisme dans

l’industrie. Ouvrir une usine de fabrication pour créer des produits adaptés aux goûts et aux besoins européens constituait une progression logique.

L’expansion vers les États-Unis s’est confirmée le 17 juin 2019 avec l’acquisition de la société américaine RSL, une entreprise familiale bien établie dans la fabrication et la distribution de fenêtres de portes chez nos voisins. Depuis, Novatech y commercialise ses composantes de portes d’acier et ses fenêtres de portes. En plus des deux usines de sa division RSL, le Groupe Novatech distribue et manufacture des portes patio fabriquées dans son usine de Martinsville en Virginie.

Depuis que Laurier Architectural s’est joint à Groupe Novatech en octobre 2019, l’entreprise offre désormais une gamme complète de vitrage pour les projets d’envergure, tels que des tours d’habitation, les écoles ou encore divers édifices pour les constructeurs institutionnels et commerciaux. Laurier est un chef de file en matière d’innovation et de recherche et développement, des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler l’ADN du Groupe Novatech.

Face à la pandémie, l’entreprise est résiliente et poursuit l’atteinte de ses ambitions

Malgré tous les défis d’approvisionnements et de main-d’œuvre, l’entreprise poursuit sa lancée et fait preuve de créativité pour soutenir ses clients et répondre à la forte demande pour ses produits.

L’année 2021 est par ailleurs marquée par l’acquisition de deux usines de fabrication de portes patio, soit celle de Terrebonne acquise d’Energi, de même que celle de la société ontarienne Sunview Patio Doors, à Woodbridge, un important manufacturier de portes patio de vinyle et d’aluminium. La société consolide ainsi sa position de chef de file de l’industrie en fabrication de

portes patio.

« Je suis particulièrement reconnaissant envers les employés, les clients et les fournisseurs qui nous ont fait confiance tout au long de ce parcours. Grâce à la culture d’excellence et d’innovation qui anime notre entreprise jour après jour, j’entrevois les prochaines années avec beaucoup d’enthousiasme, » a conclu Raymond Ouellette, fondateur de Groupe Novatech.





À propos de Groupe Novatech

Fondé en 1982, Groupe Novatech emploie plus de 1 400 employés et est le chef de file canadien de la fabrication de composantes pour l’industrie de portes et fenêtres. Ses usines à la fine pointe de la technologie fabriquent des panneaux de portes résidentielles en acier, des fenêtres de porte, des portes patio, des produits verriers destinés à la construction résidentielle, commerciale,

institutionnelle. Sa clientèle nord-américaine et internationale est desservie à partir de ses 17 installations manufacturières et centres de distribution situés au Québec, en Ontario, à Calgary, en France et aux États-Unis. La Caisse de dépôt et placement du Québec est un partenaire stratégique et actionnaire minoritaire du groupe depuis 2012. L’entreprise Groupe Novatech est

classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada.