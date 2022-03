Le Julievillois Patrick Bourdon en vedette à Ma première Place des Arts

La 28e édition de Ma première Place des Arts est lancée et elle invitera les gens à découvrir les 24 participants en provenance des quatre coins du Québec, soit 6 interprètes et 18 auteurs-compositeurs-interprètes. Parmi ces concurrents, on retrouve le Julievillois Patrick Bourdon qui tentera de séduire le jury et les téléspectateurs avec sa musique country/rock aux accent folk.

Depuis plus de 15 ans, cet événement phare contribue à la découverte de la musique francophone. « Les artistes émergents ont une chance unique de se faire valoir dans les meilleures conditions, tout en faisant des rencontres qui pourront changer le cours de leur carrière », a expliqué Jocelyn Ménard, directeur général et artistique de la Société pour l’avancement de la chanson d’expression française, en ajoutant que cet événement est une occasion rêvée pour outiller et professionnaliser les jeunes talents de la province.

Il est à noter que les quarts de finale et la finale de Ma première Place des Arts seront diffusés sur l’ensemble du réseau de MAtv à compter du samedi 12 mars à 20 h, en rappel le dimanche à 19 h et le samedi suivant à 9 h. La grande finale du concours, où les finalistes performeront pour le titre du gagnant des catégories auteur-compositeur-interprète et interprète, aura lieu le jeudi 19 mai au théâtre Jean-Duceppe et la diffusion de cette finale est prévue sur les ondes MAtv le samedi 4 juin à 20 h.

Pour sa part, Patrick Bourdon espère se démarquer par ses performances énergiques ainsi que ses paroles directes et touchantes. Soulignons également que l’artiste de Sainte-Julie a présenté en août dernier son mini-album, Sauf Dimanche, soit cinq pièces aux accents country et folk conçu en collaboration avec Richard Addison, qui a notamment travaillé avec Klô Pelgag, Philippe Brach et Les Hay Babies.