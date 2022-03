Un autobus électrique 100 % zéro émission développé à Longueuil

Le constructeur d’autobus électriques de Longueuil, la compagnie Letenda, a dévoilé il y a quelques jours une nouvelle génération d’autobus 100 % zéro émission, mais surtout un véhicule qui est en mesure d’affronter les conditions hivernales avec lesquelles on doit conjuguer au Québec.



Le premier modèle, Electrip, a été entièrement développé au Québec et principalement ici sur la Rive-Sud. Il rassemble « le meilleur des plus récentes technologies durables », a indiqué la direction de Letenda par communiqué.



« C’est avec fierté que nous présentons aujourd’hui le fruit de six ans de recherches et d’efforts (…). Cette réalisation a été rendue possible grâce à une équipe expérimentée incluant des chefs de file mondiaux en technologies de véhicule électrique et des manufacturiers québécois dans le but de développer et commercialiser un autobus innovant », a déclaré Nicolas Letendre, président et chef de la direction de Letenda, dont le siège social est situé sur le boulevard Sainte-Foy à Longueuil.



Ce premier modèle mesure neuf mètres et est décrit par l’entreprise comme étant « ultraléger et de longue autonomie ». La structure est principalement faite d’aluminium « et inspirée de l’industrie aéronautique ».

L’autobus peut accueillir jusqu’à 45 personnes, dont 24 personnes assises, et jusqu’à six fauteuils roulants.