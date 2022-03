Selon l’État du marché du travail au Québec – Bilan de l’année 2021, diffusé par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la Montérégie s’est bien relevée de la pandémie, car la majeure partie de la croissance de l’emploi l’année dernière a eu lieu dans les régions de Montréal, des Laurentides et de la Montérégie.

Les données de l’ISQ indiquent que le territoire de Montréal comptait, en 2021, 62 600 emplois de plus qu’en 2020, alors que les Laurentides et la Montérégie affichaient quant à elles un gain respectif de 36 000 et de 26 900 emplois. En ce qui concerne le chômage dans notre région, il s’établissait à 8,4 % durant la première année de la pandémie, alors qu’il est descendu à 5,5 % en 2021, soit une baisse significative de près de 3 %.

Le document d’une cinquantaine de page met aussi en perspective les tendances observées au cours des 10 dernières années. Ainsi, entre 2011 et 2021, le nombre d’emplois s’est accru de 305 500 au Québec. Cinq régions ont contribué à hauteur de plus de 97 % à cette croissance globale, c’est-à-dire Montréal, qui a gagné environ 151 000 emplois (+ 16,3 %); la Montérégie 74 500 (+ 10,1 %); les Laurentides 28 800 (+ 10,0 %); Laval 22 700 (+ 11,1 %) et le Centre-du-Québec avec 19 700 emplois (+ 17,9 %).

Au Québec

À l’échelle de la province, le nombre d’emplois au Québec en 2021 a atteint 4 269 000, ce qui représente une hausse de 169 400 (+ 4,1 %) par rapport à l’année 2020, qui avait été marquée par une baisse de 208 500 emplois. Le taux de chômage québécois s’est établi à 6,1 %, alors qu’il était de 8,9 % en 2020. On a dénombré environ 280 000 personnes au chômage en 2021, comparativement à près de 400 000 en 2020.

L’an dernier, près de 80 % des emplois qui se sont ajoutés étaient à temps plein (+ 133 000). Pour sa part, le secteur privé a vu son volume d’emploi augmenter de 127 000, mais le nombre de travailleurs autonomes s’est contracté de 28 000. Le nombre de postes permanents s’est par ailleurs accru de 157 000.

On peut constater à la lumière l’étude que la croissance de l’emploi a été plus forte chez les hommes (+ 94 100) que chez les femmes (+ 75 400), et ce sont surtout les personnes de 25 à 54 ans qui en ont profité (+ 82 700). Les analystes précisent toutefois que les jeunes ont connu la croissance en pourcentage la plus forte (+ 8,3 %) et qu’elle s’est traduite par un gain de 43 000 emplois.

« Le nombre d’emplois dans les soins de santé et l’assistance sociale a augmenté de 41 800, pour atteindre 521 900 en 2021. Le commerce a vu son nombre d’emplois s’accroître de 37 800, tandis que l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques et celle de la construction ont chacune fait un gain de 27 000 emplois », peut-on lire dans le document.

« En 2021, la rémunération horaire moyenne des employés québécois (28,81 $) a augmenté de 2,2 %; le nombre de postes vacants a crû d’environ 50 % par rapport à 2019 pour atteindre une moyenne de 193 000 aux trois premiers trimestres. »

« Au Canada en 2021, le nombre d’emplois a progressé d’environ 870 000 (+ 866 200; + 4,8 %), après une baisse de près d’un million (- 986 400) en 2020. Toutes les provinces ont connu une croissance de l’emploi, les plus importantes ayant été observées en Ontario (+ 344 800), au Québec (+ 169 400), en Colombie-Britannique (+ 164 600) et en Alberta (+ 109 400) », est-il mentionné en conclusion.