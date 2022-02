Salut cher Michel! Ton départ laissera un grand vide!

L’équipe du journal La Relève savait rapidement si Michel avait eu une bonne semaine, car on l’entendait alors siffler de bon cœur à travers les bureaux! Et comme notre infatigable représentant travaillait toujours fort, hé bien, Michel sifflait souvent! Et pour le plus grand plaisir de tous!



C’est avec une grande tristesse que sa famille, ses amis et ses collègues ont appris son décès survenu très tôt le matin du 15 février dernier à l’âge de 60 ans, à la maison de soins palliatifs Source Bleue à Boucherville, après un long combat de près de six ans contre le cancer.

Son départ laissera un grand vide, car tout le monde appréciait Michel étant donné que son éternel sourire aux lèvres, sa joie de vivre et son sens de l’humour le rendaient particulièrement attachant. C’était un homme passionné et dédié à son travail. Il était également très apprécié par ses clients pendant près de 40 ans au journal La Seigneurie puis à La Relève puisqu’il ne comptait pas ses heures et il prenait les choses à cœur. Cela se ressentait vite; dès le premier contact.

Quand il était jeune, il avait connu du succès au football comme porteur de ballon au Collègue André-Grasset. On lui donnait le ballon et Michel fonçait dans le « mur » de joueurs adverses, mais il réussissait à traverser les obstacles afin de compter un touché. Rien ne l’arrêtait!



Et cette force, il l’a gardée tout au long de sa vie.



Quand il y avait des « obstacles », des défis au journal, on donnait le ballon à Michel et il trouvait un moyen de traverser les problèmes. Et s’il tombait, il se relevait pour foncer à nouveau… Jusqu’à temps qu’il gagne!



Et après, il pouvait enfin siffler…



Cette détermination l’a suivie toute sa vie. Quand il a rencontré sa Chantal au Collège, il a alors dit à son frère Bernard que c’est la femme qu’il marierait un jour. Et ce jour est bien sûr arrivé cinq ans plus tard, en juin 1987. De cette union est née Camille en 1999 qui est enceinte de près de quatre mois de la petite Diana, que Michel appelait parfois « Lady Diana », car elle était déjà dans son cœur, sa belle petite princesse.

Le plus redoutable adversaire de Michel a été sans nul doute le cancer et il a encore une fois traversé bien des obstacles en fonçant droit devant et il a déjoué bien souvent les pronostics des spécialistes pendant près de six ans.

À ses derniers jours, il était bon de le voir encore faire des blagues et s’émerveiller en regardant les petits oiseaux multicolores qui se posaient sur la mangeoire devant la fenêtre de sa chambre, laissant s’échapper des graines aux écureuils qui se faisaient chasser parfois par un renard roux.

Peut-être aimaient-ils tout particulièrement les oiseaux parce que, eux aussi, aiment bien siffler quand ils sont heureux…

Dorénavant, chaque sifflement joyeux me fera penser à toi Mike!



Salut cher Michel!

On ne t’oubliera jamais!

Ta gang