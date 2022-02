203 nouvelles places en services de garde octroyées dans la circonscription de Verchères

Dans la foulée de l’annonce du Grand chantier pour les familles, et toujours dans l’objectif de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance le plus rapidement possible, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a annoncé l’octroi de 13 974 places, soit une grande partie des 17 000 places prévues dans le cadre du Grand chantier pour les familles lancé en octobre dernier. La députée de Verchère, Mme Suzanne Dansereau, se réjouit de la création de 203 nouvelles places en services de garde éducatifs à l’enfance dans la région dans la circonscription de Verchères d’ici 2025.



Cette annonce survient trois mois après le lancement de l’appel de projets en continu. C’est la première fois que le gouvernement octroie autant de places aussi rapidement, ce qui démontre la volonté ferme de répondre aux besoins des familles.



Cet appel de projets est le plus ambitieux depuis la création du réseau et, pour la première fois, le gouvernement du Québec s’est engagé à ce que chaque enfant puisse avoir une place d’ici mars 2025 et que celles-ci soient accessibles le plus rapidement possible. D’ailleurs, le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance s’est aussi grandement impliqué dans cet engagement. En effet, la mobilisation a été sans précédent, par le dépôt de 1 204 projets pour un total de 62 875 places.



Rappelons que, cette nouvelle approche propose un délai nettement plus efficace en comparaison de la précédente. Concrètement, cela signifie que le délai pour l’octroi de nouvelles places est passé de plus de 10 mois à maintenant 60 jours.



Des CPE préfabriqués pour nos tout-petits

Le ministre Mathieu Lacombe et Mme Geneviève Bélisle annoncent également qu’une entente entre le ministère de la Famille et l’Association québécoise des centres de la petite enfance vient d’être conclue. Celle-ci rendra possible la réalisation de projets d’installations préfabriquées afin que plusieurs places puissent voir le jour rapidement. Des plans modèles, approuvés par le ministère de la Famille, seront proposés pour des installations de construction usinées. Cela permettra de réduire le délai de construction, passant ainsi de 9 à 3 mois. Cette entente permettra d’accélérer la création d’au moins 1 600 places en CPE qui se construiront dans des installations préfabriquées de qualité et qui seront adaptées aux besoins des enfants, et ce, dans au moins dix régions administratives différentes (Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Laurentides et Montérégie).



Une liste de tous les projets maintenant en ligne

À partir d’aujourd’hui, l’ensemble des familles du Québec aura accès à toutes les informations concernant le développement de nouveaux projets de services de garde éducatifs à l’enfance sur leur territoire. En effet, désormais le ministère de la Famille rendra public un tableau de l’ensemble des projets de places subventionnées en cours de développement au Québec. Il sera notamment possible d’y voir à quelle date les places prévoient être disponibles aux familles.



« Je suis vraiment contente de constater que le plan d’action mis en place par mon collègue pour compléter notre réseau des services de garde éducatifs à l’enfance est une réussite. Plusieurs parents m’ont fait part de leur difficulté à trouver un service de garde éducatif à l’enfance pour leur enfant ou leurs enfants. L’annonce d’aujourd’hui me ravit donc au plus haut point. Je peux maintenant leur dire ceci : les choses sont en train de changer et vous aurez bientôt une place », a déclaré Suzanne Dansereau, députée de Verchères.