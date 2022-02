Une ville de l’ouest de la Montérégie veut accueillir les chevreuils de Longueuil

Une autre fenêtre s’ouvre pour tenter de résoudre la problématique de surpopulation des cerfs dans le parc Michel-Chartrand. Une municipalité de la Montérégie offre en effet d’adopter les chevreuils en trop à Longueuil. Le conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton, une municipalité de la région de Vaudreuil-Soulanges, a adopté le 8 février dernier une résolution offrant d’accueillir les quelque 70 bêtes (ou même plus) de Longueuil menacées d’abattage sur son territoire afin de les sauver de la mort qui leur est promise l’automne prochain.



« Lors de notre dernière réunion de travail, un des conseillers nous a apporté cette idée d’accueillir les chevreuils du parc Michel-Chartrand afin de les protéger de l’abattage tel que décidé par la Ville de Longueuil. Comme nous avons beaucoup d’espace (90 % du territoire de 84 kilomètres carrés est en zone verte), ce serait possible de le faire. On a donc décidé d’adopter la résolution et de l’acheminer à la Ville de Longueuil pour qu’elle ait une solution de rechange », a déclaré le maire Shawn Campbell.

Pour l’heure, l’administration longueuilloise n’a pas encore réagi officiellement à cette offre.