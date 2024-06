Le boulevard Taschereau, pire route de la Montérégie, selon un sondage

CAA Québec a dévoilé les résultats de sa plus récente campagne «Les pires routes du Québec». Si les routes de la région ont évité un top 10 peu enviable à l’échelle de la province, c’est le contraire en Montérégie, où une route familière a pris le 1er rang : le boul. Taschereau à Brossard.

Déjà, le boul. Taschereau s’était classé au 4e rang en Montérégie en 2022 et au 3e rang en 2023.

Cette fois-ci, il a devancé l’autoroute 30 à Sorel-Tracy – 1re en 2022 et 2023 – pour prendre la 1re place.

Les critiques envers les artères concernaient les nids-de-poule et la route mal entretenue, indique David Mercille, de CAA-Québec.

Nouvelle venue dans le classement, la voie de service de l’autoroute 30 à Châteauguay a pris le 3e rang.

Elle est suivie de la route 342 à Pointe-Fortune et de deux routes de Longueuil à égalité au 5e rang : le chemin de Chambly et le boul. Grande-Allée. Ces deux routes étaient d’ailleurs du classement de 2023, aux 2e et 5e rangs respectivement.

Bon pour les municipalités

Selon M. Mercille, les conclusions des campagnes «Pires routes du Québec» mènent à de beaux échanges avec les décideurs, autant auprès du ministère que des municipalités.

«Ce qui revient pour les municipalités, c’est que c’est un beau levier pour elles, pour aller chercher des fonds supplémentaires, parce que les budgets ne sont pas toujours là. La particularité au Québec est qu’on a un réseau routier très vaste, plus vaste que l’Ontario, pour un bassin de population limité, donc financièrement, c’est peut-être plus difficile», explique-t-il.

La campagne 2024 s’est déroulée du 2 au 23 avril. Tous les usagers de la route pouvaient voter pour la pire route de la province. Au total, 4 465 votes ont été comptabilisés.