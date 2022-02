Une consultation publique sur l’avenir de l’aéroport de Saint-Hubert

L’exercice ne sera pas mené par le gestionnaire des installations aéroportuaires

Une consultation publique sur le Plan de développement de l’Aéroport Montréal‒Saint-Hubert se tiendra en mai prochain, à l’initiative de la Ville de Longueuil et du député bloquiste de Longueuil, Denis Trudel. Ni l’un ni l’autre ne sera cependant gestionnaire ou responsable du développement de l’aéroport qui est sous gestion d’un organisme à but non lucratif indépendant, DASH-L. Aucun élu ni municipal, ni fédéral ou provincial ne siège non plus à son conseil d’administration.

La consultation vise tout de même à recueillir les commentaires et les préoccupations de la population, du milieu économique, du milieu institutionnel, des utilisateurs de l’aéroport et de toutes les parties intéressées ou concernées par le développement de l’aéroport tel que proposé par Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L), l’organisme gestionnaire de l’aéroport.

La démarche portera sur les enjeux liés au développement futur de l’Aéroport Montréal‒ Saint-Hubert, incluant la faisabilité du plan de développement de DASH-L, les modifications réglementaires, les problématiques liées au bruit, les implications environnementales et les possibles alternatives ou ajustements nécessaires au projet de développement soumis.

Rappelons que DASH-L a dévoilé l’an dernier les grandes lignes de son plan de développement qui propose la bonification de vols régionaux et à destination d’autres villes canadiennes, mais aussi des vols internationaux offerts par des transporteurs à rabais vers les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes. Selon DASH-L, ce plan pourrait créer 5 000 emplois, attirer un million de passagers par année et entraîner des retombées économiques d’un milliard de dollars d’ici 2037.