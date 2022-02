La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc vous invite à son assemblée générale annuelle

Le 15 février prochain à 17h, la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc tiendra son Assemblée générale annuelle en formule virtuelle. Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence par courriel au dg@csjd.qc.ca d’ici le 7 février à midi. Le lien de connexion et les documents pertinents seront envoyés aux personnes inscrites dans la semaine précédant l’assemblée.

Ancrée dans sa communauté depuis 1928, la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc est un camp d’été unique, s’adressant spécifiquement aux filles de 6 à 16 ans. L’essence de notre mission consiste à rendre accessible l’expérience-camp à nos campeuses et ce, particulièrement pour les filles provenant de familles à faibles revenus. La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc est membre de l’Association des camps du Québec

Nous offrons des séjours de 6 ou 9 nuits. Les campeuses sont regroupées selon leur âge et leur choix de programme. Nos activités sont orientées vers le développement du plein potentiel des filles à travers les sports et les arts. Le séjour permet d’expérimenter de nouvelles activités et découvrir des intérêts.

Sportives ou artistiques, réservées ou extraverties, toutes les fillettes trouveront leur place à la Colonie!

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Jessica Charland au 450-743-8265.