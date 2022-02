Verchères : le 350e «trippe» à la Fête des joues rouges!

C’est officiel! Le rendez-vous est donné aux Verchèrois.es le 12 février au parc des Pionniers! Le 350e s’invite à la classique Fête des joues rouges et bonifie la fête. Lors de cette journée de festivités hivernales, nous doublons le plaisir! Une première fête se déroulera de 11h à 16h et une deuxième en soirée de 18h à 20h!

De 11h à 16h, plusieurs activités vous attendent telles que l’incontournable concours de boîte à savon, le château de neige présenté par Desjardins, le prêt de tube présenté par A & JL Bourgeois, DJ, des amuseurs publics ainsi que de l’animation durant tout l’après-midi!

Si vous souhaitez participer au concours de boîte à savon, assurez-vous qu’elle respecte les consignes de sécurité (plus de détails au ville.vercheres.qc.ca) et inscrivez votre bolide en ligne au ville.vercheres.qc.ca. Plusieurs prix seront à gagner!

En soirée de 18h à 20h, venez faire la fête dans une tout autre ambiance! Profitez de l’illumination de la pente à glisser avec une ambiance musicale, le château de neige présenté par Desjardins, le prêt de tube présenté par A &JL Bourgeois seront encore en place et un service de bar sera ajouté au site!

Afin de se conformer aux mesures mises en place par la Santé publique, le site de la fête aura une capacité d’accueil maximale de 1000 personnes, le port du masque et la distanciation seront recommandés. De plus, le passeport vaccinal et une carte d’identité seront demandés pour accéder au site des festivités.

Cette fête hivernale du 350e anniversaire de Verchères seront des moments fantastiques pour célébrer notre municipalité et tous ceux qui ont glissé sur la fameuse glissade de Verchères!