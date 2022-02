Ma première scène 2022 : un concours pour faire rayonner les artistes de la relève musicale

La Ville de Boucherville offre la possibilité aux artistes et aux groupes de la relève musicale de s’inscrire au concours Ma première scène afin de se faire connaître sur une scène professionnelle et d’obtenir une bourse en argent!



Lors d’un spectacle de la série Des Airs d’été Desjardins qui sera présenté cet été sur le parvis de l’église Sainte-Famille, l’artiste ou le groupe retenu se produira en première partie d’un artiste professionnel, en plus d’obtenir une rencontre privée avec celui-ci.



Inscrivez-vous via le boucherville.ca/premierescene avant le 1er mars 2022.



Composition du dossier

• Formulaire de participation rempli;

• Présentation de l’artiste ou du groupe musical;

• Enregistrement de trois pistes sonores.



Formulaire, critères d’admissibilité et modalités disponibles au boucherville.ca/premierescene ou en composant le 450 449-8651.



Mise en candidature

Les artistes doivent faire parvenir un dossier complet à l’adresse courriel suivante culture-patrimoine@boucherville.ca.



Sélection

Date limite de réception des dossiers : 1er mars 2022

Les résultats seront annoncés au printemps.