Des actions pour rejoindre ceux qui n’ont pas reçu leur première dose

Une stratégie sera déployée afin d’aller à la rencontre des personnes qui ne sont toujours pas vaccinées. Précisons que 92 % de la population adulte a reçu une première dose de vaccin. Toutefois, environ 540 000 personnes de plus de 18 ans n’ont toujours pas encore obtenu leur première dose et on observe toujours que les personnes non adéquatement protégées représentent une part importante des hospitalisations. Les personnes non vaccinées sont beaucoup plus à risque de développer une forme sévère de la maladie, d’être hospitalisées, et même d’en mourir. Environ 50 % des patients aux soins intensifs sont des personnes non vaccinées, alors qu’elles représentent moins de 10 % de la population. Dans un premier temps, les actions seront principalement déployées dans la région de Montréal, et particulièrement dans les quartiers à faible couverture vaccinale. Un partenariat avec l’Université de Montréal permettra aux étudiants en médecine et soins infirmiers qui le souhaitent d’apporter leur contribution dans cet effort supplémentaire de vaccination première dose. Plusieurs actions sont déjà en cours et se poursuivront dans les prochaines semaines, notamment : l’identification des quartiers d’intervention par les établissements et la santé publique; l’ouverture d’un site éphémère de vaccination au CLSC Sainte-Catherine; l’identification des activités de démarchage à réaliser selon les différents quartiers ciblés; l’identification des organismes communautaires appelés à contribuer à cette démarche; l’ouverture, par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, d’un lien « Je contribue universitaire » avec une ligne téléphonique et une adresse courriel spécifique à cette opération pour que les étudiants de l’Université de Montréal puissent offrir leurs services/contribution.