L’OMH Marguerite-d’Youville obtient un important budget pour la réalisation de travaux majeurs

C’est avec beaucoup de fierté que l’OMH Marguerite-d’Youville annonce l’obtention d’un budget de 3 710 000 $ de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Cette somme servira à financer la réalisation de travaux cruciaux pour deux immeubles à logements à Contrecoeur et Saint-Amable. Avec pour priorités le bien-être et la qualité de vie de ses locataires, l’organisme veille à la pérennité du cadre bâti de son parc immobilier. Les travaux, qui s’échelonneront sur plusieurs mois, débuteront dès 2022.



Pour M. Stéphane Williams, président de l’OMH Marguerite-d’Youville, de la Commission du logement social de la CMM et maire de Saint-Amable, ce levier financier substantiel arrive à un tournant critique alors que les deux immeubles en question nécessitaient des travaux urgents et avaient atteint un piètre indice de vétusté physique. « Je suis à la fois heureux et soulagé que notre OMH puisse enfin aller de l’avant dans ces projets majeurs de rénovation car il en va du bien-être et de l’amélioration de la qualité de vie de dizaines de locataires. Je tiens à remercier la SHQ pour son soutien qui rendra bien des gens heureux! » a déclaré M. Williams.



L’habitation Les Jardins fleuris de Contrecoeur profitera d’un budget de 1 850 000 $ pour moderniser l’ascens eur, remplacer des portes extérieures et effectuer divers travaux intérieurs et extérieurs. L’immeuble de Saint-Amable profitera d’un budget de 1 860 824$ pour effectuer la rénovation de la structure et de la maçonnerie, pour mettre à niveau l’alarme incendie et pour effectuer divers travaux intérieurs et extérieurs.



Comme l’explique la directrice générale de l’OMH, Mme Mélanie Sanche : « la réalisation de ces travaux pourrait entraîner de légères perturbations pour les locataires qui pourront néanmoins continuer à vaquer à leurs occupations normalement. L’ensemble des travaux devrait être réalisé d’ici 2023. Notre équipe sera présente pour soutenir les locataires tout au long de cet exercice. »