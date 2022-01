Développement d’une communauté nourricière : Contrecœur sonde sa population sur ses besoins

La Ville de Contrecœur lancera le 20 janvier 2022, une consultation citoyenne visant à capter les intentions de sa communauté et à alimenter la vision qui sera définie dans le cadre de son Plan de développement de communauté nourricière (PDCN). Lancée en avril 2021, cette démarche permettra la réalisation d’initiatives favorisant l’accès à la population à des aliments sains ainsi qu’à ancrer l’alimentation locale comme une richesse pour notre territoire.



En collaboration avec l’organisme Vivre en Ville, Contrecœur déterminera cette année, les grandes orientations de son nouveau plan en réalisant un portrait-diagnostic à partir duquel des objectifs, une vision commune et des pistes d’intervention seront définis.



Le but de ce plan de développement d’une communauté nourricière est de repenser le système alimentaire local en encourageant l’agriculture urbaine avec un souci de préservation de l’environnement, et ce, tout en favorisant l’accès à une nourriture de qualité dans tous les milieux de vie de Contrecœur.



« Dans les dernières années, nous avons offert plusieurs options à notre communauté afin qu’elle puisse accéder à des aliments sains et améliorer sa qualité de vie en cohérence avec les principes de développement durable. Nous avons innové et nous comptons maintenant sur notre territoire, une forêt nourricière, un circuit comestible et de nombreux jardins urbains. Cette nouvelle étape nous amènera encore plus loin. Nous proposerons à la population de Contrecœur une agriculture complémentaire et de proximité avec l’aide des entreprises maraîchères ou fruitières de la région », mentionne la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.



Un portrait juste du milieu



Au cours des derniers mois, la population et les partenaires de la Ville ont été sollicités afin de faire partie intégrante du projet notamment grâce à la création d’un comité élargi et de coordination. Ce comité est composé de plusieurs acteurs du milieu, notamment des élus, des employés de la Ville, des citoyennes et des citoyens, des producteurs et des transformateurs agricoles, des restaurateurs, des représentants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et de l’organisme Vivre en Ville.



Des rencontres ont eu lieu au cours de l’année 2021 et celles-ci ont permis de dégager des éléments pertinents à la mise en place de ce plan que l’on veut structurant. Ces aspects identifiés lors des échanges seront ajoutés aux réponses récoltées lors de cette nouvelle consultation citoyenne.



« Le sondage est l’une des étapes importantes de la démarche nourricière de Contrecœur afin de bien cerner les aspirations de chacune et chacun en lien avec l’alimentation, ainsi que les forces et enjeux qui y sont présents. Il contribue à la qualité d’un plan d’action en le rendant concret, réaliste et en agissant sur les véritables leviers et ingrédients d’une communauté nourricière », souligne Sabrina Rey de Vivre en Ville.



« Ce sondage est un outil d’analyse incontournable qui nous permettra de connaître les habitudes de consommation et les besoins de nos citoyennes et de nos citoyens, de comprendre les différentes visions du système alimentaire qu’ils souhaitent retrouver dans leur ville, mais aussi de mieux saisir les occasions de valorisation du PDCN. Nous vous encourageons à participer en grand nombre à la création d’une offre alimentaire qui nous ressemble et qui soit la plus diversifiée possible. Votre apport permettra assurément de définir l’identité de notre municipalité nourricière. Aidez-nous, une fois de plus, à construire le Contrecœur de demain pour nos générations futures », ajoute la mairesse Maud Allaire.



Tous les producteurs agricoles, les entreprises bioalimentaires (restaurants, épiciers, traiteurs, etc.) de Contrecœur ainsi que sa population sont invités à y participer. Le sondage sera disponible du 20 janvier au 14 février 2022 sur notre site Internet ville.contrecoeur.qc.ca.



Une quinzaine de minutes suffira aux participants pour répondre aux questions de ce sondage traitant de plusieurs sujets dont :



– Les habitudes de consommation alimentaire

– Les points forts et les points faibles de l’offre alimentaire locale

– L’accessibilité à une alimentation saine

– Les aspirations et les besoins de la communauté



La réalisation de ce projet est possible grâce à une subvention de 25 000 $ provenant du MAPAQ par l’intermédiaire de son Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. La démarche se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2022 avec le déploiement du plan d’action du PDCN.



Pour tout savoir sur le Plan de développement de communauté nourricière ou pour remplir le sondage, consultez notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca ou rendez-vous au https://fr.surveymonkey.com/r/contrecoeurvillenourriciere