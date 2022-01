Reprise des activités sportives libres intérieures

Les activités sportives libres intérieures reprendront le 24 janvier dans les bâtiments municipaux, sous certaines conditions. Seules les activités individuelles, pratiquées à deux, ou en bulle familiale sont permises. La carte Accès-Boucherville est obligatoire pour effectuer votre réservation. Le passeport vaccinal est aussi exigé pour participer à ces activités.



Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

La reprise du bain libre est possible, sous réserve d’un maximum de 25 personnes à la fois. L’accès aux vestiaires est permis.

Horaire : boucherville.ca/espacesportif

Réservation : 24 h à l’avance, à partir de 10 h, au boucherville.ca/inscriptionloisirs



Centre des glaces Gilles-Chabot

Le patin libre, le patinage artistique libre et la location de glace (période de 60 minutes) sont réalisables en soirée et lors des fins de semaine uniquement. Les places sont limitées.

Horaire : boucherville.ca/patin

Réservation : 24 h à l’avance, à partir de 10 h, au boucherville.ca/inscriptionsloisirs

Notez que les patinoires sont réservées les jours de semaine pour les activités scolaires.



École secondaire de Mortagne

L’activité de badminton peut être pratiquée en réservant au préalable votre plage horaire de 60 minutes.

Réservation : 48 h à l’avance au boucherville.ca/inscriptionloisirs



Rappelons que le 31 décembre dernier, la Ville avait annoncé la suspension de toutes ses activités sportives et culturelles intérieures pour une période indéterminée. La Ville suit la situation de près et procédera à de nouvelles annonces en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.