Le chef de police de l’agglomération de Longueuil, mieux payé que le premier ministre

Le chef du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) Fady Dagher est le chef de police le mieux payé au Québec avec un salaire annuel qui avoisine les 300 000 $. En fait, il serait mieux payé que le premier ministre François Legault (206 000 $) et mieux payé que les chefs de la Sûreté du Québec et de la police de Montréal (238 000 $) selon Radio-Canada. Il est également mieux payé que la mairesse de Longueuil et présidente de l’agglomération Catherine Fournier qui touche 185 000 $ pour diriger la Ville et l’agglomération.



Fady Dagher a obtenu lors de la signature de son contrat de huit ans, le 17 décembre dernier, un salaire de base annuel de 252 000 $, auquel s’ajoutent une prime et des avantages (comme une allocation automobile) pour un total d’environ 300 000 $.



Selon les informations diffusées mardi par le réseau national, la rémunération du chef grimpe de 30 à 35 % par rapport à son ancien contrat, des cinq dernières années.

Fady Dagher a été mis à l’avant-scène, depuis quelques années, entre autres en raison du programme d’immersion qu’il a implanté dans son service et plus récemment pas la mise en place d’un programme d’implantation d’une police de proximité soit le programme RESO.