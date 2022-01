Place aux Julievernales: plein d’activités extérieures gratuites le 30 janvier

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à venir jouer à l’extérieur le 30 janvier à l’occasion des Julievernales, présenté par Desjardins – Caisse des Patriotes. Lors de cette journée, des activités seront offertes dans les parcs Edmour-J.-Harvey et Arthur-Gauthier de 12 h 30 à 16 h 30 dans le respect des consignes sanitaires.



« J’invite les citoyens à participer à cette activité en grand nombre. Les activités offertes dans les deux pôles de la ville permettront au maximum de Julievilloises et Julievillois de profiter des plaisirs d’hiver. Notre équipe a travaillé sans relâche afin d’offrir les Julievernales malgré le contexte de la pandémie », a souligné le maire Mario Lemay.



Lors de l’événement, les deux sites offriront des activités similaires, ce qui permettra de respecter les consignes sanitaires et d’augmenter le nombre de participants maximal. Sur les deux sites, les participants pourront y retrouver des animations ambulantes, des zones de repos et des îlots de chaleur, une fermette, selon les conditions climatiques, des trampolines géantes, de l’animation musicale, un kiosque qui distribuera des chocolats chauds gratuitement, un kiosque de lancer de haches et des séances d’entraînement périodiques avec Spartan Fit.



L’activité exclusive au parc Edmour-J.-Harvey sera un carrousel de poneys et celle du parc Arthur-Gauthier sera une clinique d’initiation au ski de fond avec l’organisme Montériski convenant à toute la famille.



Pour accéder au site des événements, les citoyens devront présenter leur passeport vaccinal et une preuve d’identité. Les citoyens devront porter en tout temps leur masque et maintenir la distanciation physique lorsqu’ils seront dans les zones réservées à l’événement. Un maximum de 250 citoyens sera accepté sur chaque site.



Les installations hivernales des parcs demeureront accessibles lors de l’événement. De plus, afin de bonifier l’offre de service lors de cette journée, des tubes seront prêtés gratuitement à la pente à glisser.