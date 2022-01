Hausse des vols de véhicules dans la région

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent enregistre une hausse des vols de véhicules, plus particulièrement des modèles VUS de marques Toyota (Highlander, 4Runner, Tacoma), Lexus (RX 350 NX 300), Ford (F-150), Jeep (Grand Cherokee) et Honda CR-V. Cette situation n’est pas propre au territoire puisqu’elle est présente un peu partout au Québec et elle est souvent l’œuvre de groupes organisés. Avec un ordinateur, les malfaiteurs arrivent à reprogrammer la clé et ils partent avec le véhicule de façon discrète. Voici quelques conseils qui nécessitent parfois un petit investissement (moins de 100 $), mais ils évitent bien des désagréments : stationner dans les endroits éclairés; laisser une voiture derrière le véhicule ciblé pour compliquer la fuite; faire buriner les composantes de la voiture; mettre toutes les clés à puces dans un sac de type Faraday ou un boitier fermé avec plusieurs couches de papier aluminium afin d’empêcher la détection des clés à distance avec un portable; mettre un papier sur le tableau de bord, côté conducteur, afin de cacher le numéro de série du véhicule, empêchant ainsi les voleurs de le prendre pour encoder une nouvelle clé avec leur portable; poser une barre antivol au volant (les voleurs n’auraient pas systématiquement l’outil en leur possession pour contrer ce système); sécuriser le fil du klaxon dans la grille avant sous le capot pour empêcher l’accès à celui-ci avec une pince; acheter un système de géolocalisation avec application cellulaire ne nécessitant aucune installation et qui est souvent autonome pendant un an grâce à une pile intégrée (il permet de géolocaliser le véhicule en tout temps et en temps réel). Il est à noter que l’éclairage adéquat et la présence de caméras de surveillance n’empêcheront pas nécessairement les vols, mais ils peuvent aider les policiers à identifier les malfaiteurs. Pour toute information urgente, veuillez contacter le 9-1-1, alors que les citoyens sont invités à composer la ligne « Info-crime » au 450 922-7001 poste 399 en ce qui concerne les informations non urgentes.