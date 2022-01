Mouvement Vélosympathique: Sainte-Julie est l’une des cinq villes au Québec à obtenir la certification Argent

Après avoir été longtemps surnommée « La ville du bonheur », est-ce que Sainte-Julie sera un jour appelée « La ville du vélo »? Ce qui est sûr, c’est qu’elle est l’une des cinq municipalités de la province à avoir reçu la certification Argent du Mouvement Vélosympathique attribuée par l’organisme Vélo Québec.

Cette initiative lancée en 2015 encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, le Mouvement Vélosympathique propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui œuvrent à favoriser la pratique du vélo.

Sainte-Julie a adhéré au Mouvement dès le départ et a obtenu en 2016 la certification Bronze, puis Argent par la suite. Le réseau cyclopédestre de Sainte-Julie compte plus de 40 kilomètres de voies et permet de découvrir ou de circuler dans de nombreux parcs et espaces verts.

La Ville prévoit diverses interventions pour améliorer et compléter son réseau local existant, en plus d’ajouter des liens vers les villes voisines. Le plan directeur des voies cyclables vise ainsi à développer un réseau utilitaire qui facilitera l’utilisation du vélo comme mode de transport actif, particulièrement vers les écoles.

Le plan prévoit notamment l’ajout de nouvelles bandes unidirectionnelles, le remplacement de certaines voies bidirectionnelles existantes par des bandes unidirectionnelles et l’aménagement de nouvelles pistes cyclopédestres et de pistes cyclables.

Au fil des ans, l’intérêt pour le vélo a pris de nombreuses formes à Sainte-Julie, notamment avec le développement de nouveaux aménagements cyclopédestres, la mise en place d’un programme sur la sécurité en vélo pour les écoliers, le déploiement d’initiatives pour améliorer la sécurité routière, la tenue d’ateliers et conférences sur la mécanique du vélo, l’installation de stations de réparation de vélos, l’adoption d’un budget annuel consacré au réseau cyclable et la nomination d’un responsable à la sécurité publique chargé exclusivement de la sécurité routière et du transport actif.

« Alors que les élections municipales de novembre dernier ont porté au pouvoir plusieurs administrations résolument favorables à la mobilité active et durable dans les municipalités de toutes tailles au Québec, les collectivités engagées dans le mouvement Vélosympathique font figure de précurseures. Elles montrent la voie à tous les milieux qui veulent améliorer la qualité de vie de leurs citoyens en leur offrant plus d’options de mobilité, et en leur permettant un mode de vie plus actif. Elles s’attaquent aussi concrètement aux défis reliés aux changements climatiques », a fait valoir Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.