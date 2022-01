Rétrospective: 2021 dans la MRC de Marguerite-D’Youville

Dans la poursuite intentée contre la Ville de Contrecœur dans le dossier de la vente du terrain de la Colonie des Grèves, les représentants de Rio Tinto Fer et Titane citent le conseiller Charles-Étienne Drapeau: « On a mis une réserve foncière pour empêcher toute construction intempestive (sic), bref, qui mettrait en péril la protection de l’environnement, s’est exprimé le représentant du District 6 lors d’une séance ordinaire du conseil. On ne connait pas encore la visée de Rio Tinto sur ce terrain-là […], mais on ne pense pas qu’ils vont construire des tours à condos ou quoi que ce soit. Bref, on a des grandes réserves sur cette transaction.»