La revue de l’année 2021 de Boucherville

Voici en bref les actualités qui ont marqué l’année 2021.

Janvier



Des puces dans les livres

On apprend que les 150 000 documents de la bibliothèque de Boucherville bénéficieront de la mise en place de la technologie RFID grâce à un investissement de 350 000 $. Les puces électroniques sont associées à chaque document par le biais d’étiquettes RFID.



Construction de 59 nouvelles résidences

Le conseil municipal de Boucherville autorise l’ouverture de deux nouvelles rues sur un terrain zoné blanc, c’est-à-dire destiné à être construit, mais comportant des milieux humides temporaires abritant la rainette faux-grillon de l’Ouest. En contrepartie, il s’engage à mandater une firme pour capturer et relocaliser dans un boisé adjacent cette minuscule grenouille désignée espèce vulnérable et menacée en raison de la perte graduelle de son habitat.



Mission accomplie pour la protection du Boisé Du Tremblay

Nature-Action Québec (NAQ) annonce que la protection du boisé Du Tremblay dans le secteur Boucherville est complétée. Le projet de protection de ce milieu naturel de haute valeur écologique a débuté en 2007. Cent quinze hectares du boisé sont protégés à perpétuité.



Février

Le parc automobile a augmenté de près de 30 % en 20 ans

L’on apprend que depuis 2001, le parc automobile de la Ville de Boucherville a grimpé d’environ 30 %; le nombre de véhicules passant de 20 374 en 2001 à 24 021 en 2009, puis à 26 848, il y a deux ans. Cette augmentation a évidemment suivi la courbe de croissance de la population.



Les vols de catalyseurs; un fléau

Trois services de police de la région ainsi qu’Échec au crime s’unissent pour attaquer de front le fléau des vols de catalyseurs. Plus de 500 vols de catalyseurs ont été recensés sur le territoire de l’agglomération de Longueuil en 2020.



Prolongement du REM jusqu’à Boucherville

Le premier ministre du Québec, François Legault, confirme que le prolongement du Réseau express métropolitain jusqu’à Boucherville est un projet qui est sérieusement à l’étude par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Cette annonce soulève un tollé.

Cinq trajets sont proposés pour le déplacement de la voie ferrée

Selon une étude de préfaisabilité, le déplacement de la voie ferrée est un projet réalisable. Cinq tracés sont proposés à proximité de l’axe de l’autoroute 30 : trois sont situés du côté ouest de l’A-30, un au centre de l’A-30 et un se trouve à l’est de l’A-30.



Mars



Déneigement : pas de preuve de collusion ou de monopole

À la suite du dépôt de quelques plaintes de citoyens, le Bureau de la concurrence Canada institue une enquête sur le déneigement. Pour l’heure, aucune preuve réelle ne démontre que les différents déneigeurs qui offrent leurs services sur le territoire de la ville de Boucherville sont coupables de collusion pour se diviser le territoire.



COVID-19 : la vaccination grand public commence!

Une clinique de vaccination contre la COVID-19 s’installe au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville et les premières doses de vaccin pour le grand public commencent à être données.



Non au mégaprojet d’agrandissement de l’école Pierre-Boucher

Le conseil municipal de Boucherville s’oppose au projet d’agrandissement de l’école primaire Pierre-Boucher qui passerait de 14 locaux à 35, s’il est mis de l’avant par le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP). La Ville privilégie des écoles à échelle humaine et de proximité.



Avril



Boucherville impose un moratoire sur les tournages dans le village

À la suite de plaintes d’une poignée de résidents, la Ville de Boucherville impose un moratoire sur les tournages dans le Vieux-Boucherville jusqu’au mois de mai. Cette période lui permet d’étudier une façon de mieux encadrer cette activité dans ce secteur.

Une nouvelle politique de tournage est adoptée en juin. Elle impose de nouvelles règles plus sévères pour les producteurs et une nouvelle grille de tarification.



COVID-19 : l’école De Mortagne fermée 14 jours

L’école secondaire De Mortagne de Boucherville doit cesser ses activités d’enseignement, pour une période de 14 jours au minimum en raison de trop nombreuses sources d’éclosion de cas.



Un projet pilote pour des poules urbaines

La Ville de Boucherville va de l’avant avec un projet pilote pour l’année en cours qui permettra à des Bouchervillois d’avoir des poules dans leur cour.



En voiture!

Boucherville offre un nouveau programme d’aide financière pour l’achat et l’installation de bornes de recharge résidentielles pour les véhicules électriques.



Mai



L’importance de partager les pistes multifonctionnelles

La Ville de Boucherville lance une campagne de sensibilisation sur le partage des pistes multifonctionnelles.

Des affiches ayant pour slogan « Piste multiusage S.V.P. pensez à partager! » sont installées aux abords de toutes les pistes multiusages qui se trouvent sur le territoire de la ville, mais particulièrement celle du boulevard Marie-Victorin et longeant le fleuve qui est la plus achalandée de toutes.



Plantation de 1700 arbres

La Ville de Boucherville annonce qu’elle plantera 1700 arbres sur son territoire en 2021. Elle consacre une somme de 500 000 $ pour verdir l’environnement et pour remplacer les frênes affectés par l’agrile. La Ville adopte également une politique de l’arbre.



Surplus de 9,5 M$

Les résultats financiers obtenus en 2020 indiquent que la Ville de Boucherville termine l’année avec un surplus de 9,5 M$, et réduit la dette non subventionnée de près de 1 M$. Il s’agit du deuxième plus important surplus de son histoire. Le premier remontant à 2018 était de l’ordre de 10,6 M$.



Juin



Limite de vitesse sera abaissée à 30 km/h

Les élus municipaux de Boucherville adoptent un projet de règlement pour limiter en tout temps la vitesse automobile maximale à 30 km/h aux abords des parcs où l’on retrouve des modules de jeu, de l’ameublement ou qui sont situés à proximité d’une école. La grande majorité des zones scolaires deviennent à longueur d’année des zones de 30 km/h, sauf celles donnant sur des rues où la limite de vitesse est de 50km/h, tel le boulevard du Fort-Saint-Louis, face à l’école Père-Marquette, et le boulevard de Montarville, face à l’école secondaire De Mortagne.



Le bas niveau du fleuve flirte avec les records historiques

Le niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud et dans la grande région de Montréal est inquiétant. Il y a des répercussions majeures notamment pour le transport maritime, l’alimentation en eau potable et pour la navigation de plaisance.



Les excès de vitesse sur le fleuve sanctionnés

L’achalandage sur le fleuve ne cessant d’augmenter depuis une dizaine d’années, et particulièrement depuis la pandémie, la Ville de Boucherville annonce qu’elle instaurera des mesures de sensibilisation auprès des plaisanciers. De plus, elle limite, par voie de règlement, la vitesse sur le fleuve à 10 km/h à 50 mètres des rives des Îles-de-Boucherville, et à 100 mètres du rivage de la ville. Les policiers ont ainsi le pouvoir de remettre des contraventions aux plaisanciers délinquants.



Une nouvelle école primaire sera construite

Le gouvernement du Québec annonce la construction d’une nouvelle école primaire de seize locaux dans les secteurs Du Boisé ou Harmonie, à Boucherville.



Juillet



Jean Martel confirme sa candidature à la mairie

Le maire Jean Martel confirme qu’il se présentera à nouveau avec son équipe de conseillers municipaux aux élections de novembre. Il dévoile sa plateforme électorale au cours du mois de septembre, et finalement, tous les candidats sont élus sans opposition, en novembre.





Août



Poursuite de 60 M$ contre Boucherville : règlement hors cour

Le différend qui opposait la Ville de Boucherville et 28 propriétaires d’entreprises du parc Lavoisier dans la zone industrielle est réglé. Après presque deux ans de médiation privée à la suite d’une poursuite de 60 M$ contre la Ville, les deux parties en viennent à un règlement.



Pour la fin des « partys de bateaux » dans les îles de Boucherville

Plus de 7000 personnes signent une pétition pour réclamer la fin de la fête et le bannissement des bateaux à moteur dans le chenal de la Grande Rivière entre les îles Sainte-Marguerite et Pinard.

De son côté, la Ville de Boucherville mandate la firme de sondage Léger pour connaitre l’opinion de la population sur l’ensemble de la problématique de l’augmentation fulgurante

de la navigation de plaisance entre le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et la ville de Varennes, et dans les îles.







Septembre

Un minibus électrique

Boucherville offre aux citoyens qui désirent se déplacer à l’intérieur de la ville un nouveau service gratuit de minibus électrique dans le cadre d’un projet pilote.



Xavier Barsalou-Duval réélu avec une écrasante majorité

Le bloquiste Xavier Barsalou-Duval remporte l’élection fédérale haut la main dans la circonscription de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères. Il est réélu pour un troisième mandat à la Chambre des communes avec une confortable majorité de 15 730 voix.



Trois membres d’une famille remportent 5 médailles en jiu-jitsu brésilien

Photo 13 SI PLACE

Trois membres de la famille Mendanha, de Boucherville, réalisent un exploit incroyable dans l’histoire du jiu-jitsu alors qu’ils remportent cinq médailles aux Championnats panaméricains.



Octobre



Hausse de la valeur moyenne des maisons de 20,9 %

Les nouveaux rôles triennaux d’évaluation foncière des villes de l’agglomération de Longueuil confirment une hausse moyenne de 20,9 % de la valeur des propriétés résidentielles pour Boucherville, établissant du même coup la valeur moyenne d’une maison unifamiliale à 521 170 $.



Le retour du Triathlon-duathlon

Après une pause d’une année en raison de la COVID-19, le triathlon-duathlon de Boucherville est de retour avec toutefois une participation limitée. La 5e édition accueille 553 athlètes, soit 788 de moins qu’en 2019.



Près de 1400 employés recherchés

La pénurie de main-d’œuvre n’épargne aucun secteur d’activité partout au Québec, et Boucherville ne fait pas exception. Le journal recense 1 389 postes présentement disponibles à Boucherville affichés sur le site Indeed, un métamoteur de recherche d’emploi. Le transport scolaire est même menacé.



Novembre



Plus de 33 M$ en « taxes de bienvenue »

La flambée des prix de vente des maisons est accompagnée d’une forte augmentation des revenus pour les villes. Ainsi, les droits de mutation communément appelés « taxe de bienvenue » dont tous les nouveaux acheteurs d’immeubles doivent payer rapportent 33,192 M$ dans les coffres de la Ville de Boucherville sur une période de cinq ans, de 2016 à 2020 inclusivement.





Décembre



la Ville acquiert plus de 2,1 millions de pieds carrés

La Ville de Boucherville acquiert deux vastes terrains situés au cœur du secteur du Parchemin pour en faire une réserve naturelle protégée à perpétuité. Elle achète également les terrains et les bâtiments appartenant au Groupe Dufault Électrique et au Groupe Desrochers situés près des rues de Montbrun et des Ateliers pour créer un parc.



Deux policiers RESO

Un nouveau modèle de police qualifié de police de l’avenir s’installe dans l’agglomération de Longueuil. À Boucherville, Martine Boutin et Amélie Tapp sont les deux agentes RESO (Réseau d’entraide sociale et organisationnel) attitrées au territoire. Leur but : venir en aide aux personnes vulnérables en intervenant en amont de la crise, bien avant que les appels d’urgence soient faits au 911.



Gel de taxes pour la résidence moyenne

Afin de réduire l’impact du nouveau rôle d’évaluation foncière, le taux de la taxation résidentielle est réduit et les tarifications de l’eau et des collectes sont gelées. Le compte de taxes demeure ainsi le même pour la résidence moyenne dont la valeur est passée de 431 440 $ à 521 420 $.

Le budget pour l’année financière 2022 de la Ville de Boucherville est en hausse de 2,8 %. Il se chiffre à 123,4 M$.