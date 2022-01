Le nombre de versements pour le paiement des taxes municipales passera de 4 à 7 à Sainte-Julie

Le nombre de versements pour le paiement des taxes municipales passera de quatre à sept

La Ville de Sainte-Julie rappelle aux citoyens que le nombre de versements pour le compte de taxes municipales passera de quatre à sept. Le premier versement viendra à échéance le 16 février 2022.



Au cours des jours à venir, les citoyens recevront par la poste ou par courriel, selon leur choix, leur compte de taxes municipales pour l’année 2022. Malgré le gel de taxes de la maison unifamiliale moyenne, certains citoyens pourront observer une hausse ou une baisse. Cette variation s’explique par le dépôt du nouveau rôle d’évaluation foncière. La flambée immobilière et la forte croissance du marché immobilier ont grandement influencé à la hausse la valeur foncière des immeubles sur le territoire. Afin de réduire le fardeau des citoyens, le conseil a décidé de diminuer le taux de taxes afin d’éliminer l’effet de la hausse moyenne des valeurs des résidences. Les citoyens désirant déposer une demande de révision du rôle d’évaluation foncière doivent le faire avant le 30 avril 2022.



« Dans l’objectif de respecter la capacité de paiement des citoyens et leur permettre de mieux planifier leurs finances, les versements des taxes municipales passeront de quatre à sept, de février à août inclusivement », a mentionné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



Les dates d’échéance des paiements du compte de taxes seront le 16 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 6 juillet et le 3 août. Les citoyens pourront effectuer les paiements par la poste, au comptoir des taxes de l’hôtel de ville ou auprès de leur institution bancaire. Par ailleurs, le format du compte de taxes est maintenant modifié. Ce changement entraîne l’élimination de la présence d’un coupon pour chaque versement. Les contribuables retrouveront dorénavant un bordereau de paiement unique contenant les informations pour le paiement en ligne ou à leur institution financière. Ils pourront également transmettre ce bordereau avec l’ensemble de leurs chèques postdatés, s’il y a lieu.



Les taxes municipales servent, entre autres, à financer l’assainissement de l’eau, la gestion des matières résiduelles, la création des événements et des activités, l’entretien du réseau routier, des bâtiments et des parcs et espaces verts.



Les citoyens désirant obtenir plus d’informations concernant le compte de taxes municipales et le rôle d’évaluation foncière peuvent consulter la section Taxation et évaluation du site Web de la Ville.