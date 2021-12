Neuf podiums pour le Club de judo de Boucherville

Des athlètes du Club de judo de Boucherville sont montés neuf fois sur le podium lors du tournoi provincial de développement de Repentigny les 4 et 5 décembre derniers.

Dans la catégorie U14, Edouard Chassé (-50 kg) a remporté une médaille d’or. Chez les U16, Tristan Lapointe (- 42 kg) a récolté l’argent alors que Tristan Bourque (- 55 kg) et Gibril Zouaoui (- 60 kg) ont chacun mis la main sur le bronze. Chez les U18, Hugo Levacher (- 50 kg) et Catherine Toshkov (- 57 kg) ont décroché l’argent. Dans la catégorie U21/senior, Jeremy Blain (- 81 kg) a gagné l’or. Le vétéran Matias-Raman ( + 100 kg) a raflé le bronze. Dans la catégorie Ne-waza, Edouard Paiement a obtenu l’or. (D. L.)