Le Grand McDon amasse 53 600 $

La somme de 53 600 $ a été amassée lors du Grand McDon dans les neuf restaurants McDonald d’Audrey Bernard situés à Boucherville, à Saint-Basile-le-Grand, à Mont-Saint-Hilaire, à Sainte-Julie, à Saint-Amable et à Varennes.

La franchisée s’est hissée dans le top 10 des franchisés ayant récolté le plus de fonds au Québec.

Au Canada, plus de plus de 8,9 M$ ont été récoltés le 8 mai pour soutenir l’Œuvre des Manoirs Ronald et d’autres organismes de bienfaisance locaux venant en aide aux enfants.

«Chaque année, mon équipe et moi nous mobilisons pour la cause. Tout part de nos valeurs communes et de notre souhait de nous impliquer et redonner aux collectivités dans lesquelles nous opérons. Même d’anciens employés se joignent à nous pour le Grand McDon! », mentionne Mme Bernard.