Nouveau service d’autobus Varennes-Terminus Radisson

Depuis le 13 décembre 2021, exo offre un nouveau service d’autobus entre le stationnement incitatif Jules-Phaneuf à Varennes et le Terminus Radisson à Montréal (ligne 532). Ce service opère du lundi au vendredi de 5h00 à 21h00.



Ce nouveau service permet de relier plus efficacement l’est de Montréal à Varennes. Cela s’avère d’autant plus important pour attirer de la main-d’œuvre dans la région. « En effet, l’est de Montréal constitue un grand bassin de travailleurs potentiels dans un contexte où notre région souffre de pénurie de main d’œuvre. En outre, ce nouveau service peut être utile pour les Varennois qui ont besoin de se rendre dans l’est de Montréal ou d’utiliser la ligne verte du métro », explique Axel Fournier, porte-parole de l’ATCRS.



L’ATRCS encourage les entreprises à faire connaître la nouvelle ligne 532 auprès de leurs employés et clients. Toutefois, l’ATCRS déplore que bien que le service passe à Boucherville (coin route 132, boulevard De Montbrun), il est interdit d’embarquer à cet arrêt en direction de Montréal.



Il est à noter qu’exo a aussi lancé deux nouvelles lignes au départ de Beloeil et Sainte-Julie en direction du Terminus Radisson (lignes 520 et 521). De plus, le RTL a mis en place un nouveau service en direction du Terminus Radisson (ligne 461), lequel relie ce terminus aux stationnements incitatifs De Mortagne et de Touraine et ce, sept jours par semaine à compte du 13 décembre 2021.



Baisse de tarifs

Le 1er décembre, l’Autorité régionale de Transport métropolitain (ARTM) a adopté une nouvelle grille qui comporte des réductions tarifaires. Déjà la refonte de la tarification lancée en juillet comportait des réductions intéressantes pour les usagers du transport collectif.



Le titre ABC sur une carte comportant 10 billets a été abaissé en décembre à 5,40 $ le passage. La zone ABC de ce titre permet d’utiliser le transport collectif d’exo, du RTL de la STM et même de la STL avec un seul passage. Donc l’aller-retour revient à 10,80 $.



« Avant la refonte tarifaire, il fallait un titre exo (5,10 $) et un titre STM (3,00 $). Pour se rendre à Montréal, l’aller-retour coûtait donc 16,20 $, et plus si on achetait les billets à l’unité. Cela constitue une économie appréciable, précise Louise Girard, membre du conseil d’administration de l’ATCRS.



Exo n’offrira pas la gratuité de ses services à Noël et au Jour de l’an cette année, a fait savoir l’organisme dans une assemblée publique tenue le 8 décembre dernier.