La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud encore loin de son objectif 2021

Il faudra un nouvel élan et un effort supplémentaire des citoyens de la Rive-Sud pour que la Grande Guignolée de la Rive-Sud atteigne ses objectifs cette année, puisque la semaine dernière, ce sont un peu plus de 235 000 $ qui avaient été amassés à ce jour. C’est donc dire qu’il manque encore beaucoup de sous, car l’objectif de 2021 est d’atteindre 450 000 $ en argent et en denrées d’ici le 30 décembre prochain.

Les gens sont donc invités à faire des dons en argent et en denrées non périssables dans les pharmacies du Groupe Jean Coutu, les épiceries IGA Louise Ménard, IGA Extra Marché du Faubourg à Greenfield Park, Metro Plus Drouin, Maxi et Provigo à https//ggmrs.org/dons.

La Grande Guignolée a également un espace réservé pour la collecte de produits et de denrées au 1050 Auguste Greenfield Park (ancien Best Buy).

L’entrepôt est ouvert jusqu’au 24 décembre de 10 h à 16 h, du mardi au jeudi inclusivement. On doit absolument appeler au 514 993-2657 avant de se rendre à l’entrepôt pour une livraison. L’an dernier, on se rappellera que l’entrepôt de la Grande Guignolée avait été dévalisé alors que plusieurs caisses de denrées et de produits avaient été volées par des gens franchement sans scrupule étant donné que tous les dons recueillis sont redistribués à des familles de la Rive-Sud dans le besoin.

Tous les dons seront remis à 23 organismes accrédités qui aident les personnes défavorisées et qui font du dépannage alimentaire de façon soutenue.

Pour en savoir davantage: http://www.guignoleerivesud.org ou, pour effectuer un don en ligne : ggmrs.org/dons.