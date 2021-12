Fermeture de nuit du tunnel du 15 au 18 décembre

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des fermetures de nuit ayant une plage horaire plus longue qu’à l’habitude seront mises en place dans le secteur de l’autoroute 25 et du tunnel du 15 au 18 décembre. Ces entraves sont requises afin de procéder au bétonnage des poutres paralumes ainsi qu’à la cure de celui-ci.



Il s’agit de fermetures de nuit avec plages horaires prolongées pour assurer la cure du béton une fois celui-ci posé. Des conditions de circulation difficiles sont à prévoir. Les usagers sont invités à éviter le secteur du tunnel si possible et à utiliser d’autres traversées pour circuler entre la Rive-Sud et Montréal, notamment le pont Jacques-Cartier.



Fermetures de nuit – Du 15 au 16 décembre

• Fermeture complète des autoroutes 20 et 25 en direction de Montréal entre la sortie n° 90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P. E. Trudeau et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est, (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de mercredi 21 h 30 à jeudi 5 h

o Les entrées de ce tronçon seront fermées dès 21 h

o L’accès à l’île Charron sera maintenu en tout temps, un chemin balisé sera disponible à partir du boulevard Marie-Victorin

• Fermeture partielle (une voie disponible) du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de la Rive-Sud, de mercredi 21 h 30 à jeudi 5 h



Fermetures de nuit – Du 16 au 18 décembre

• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de l’île Charron, (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine)

o De jeudi 21 h 30 à vendredi 5 h

o De vendredi 22 h à samedi 7 h 30

o L’entrée Souligny sera fermée 30 minutes avant les fermetures complètes



Entraves à venir

Aucune entrave majeure n’est prévue durant le temps des fêtes, les travaux reprendront graduellement à compter du 3 janvier 2022. Les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement le quebec511.info pour connaître les fermetures planifiées.



Ces entraves sont tributaires de l’avancement du chantier et des conditions météorologiques.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter le communiqué de presse et les schémas en pièces jointes. Vous pouvez aussi en tout temps consulter le site Web du projet ou le quebec511.info.