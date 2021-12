Près de 7 000 spectateurs au Défilé de Noël de Sainte-Julie sous une nouvelle formule

Les organisateurs du Défilé de Noël de Sainte-Julie se demandaient si les gens allaient être au rendez-vous de cette 23e édition présentée sous une formule renouvelée, c’est-à-dire avec des chars allégoriques statiques, et ils ont été très heureux de constater que près de 7 000 personnes ont pris part à cette grande activité familiale. Comme ils l’espéraient aussi, une petite neige est tombée en après-midi, donnant un caractère encore plus féérique à cet événement fort attendu. De 16 h à 21 h, les gens ont donc pu voir le père Noël, la fée des glaces, les différents chars allégoriques, le marché de Noël, les toujours populaires alpagas, l’orchestre qui jouait des airs entraînants du temps des Fêtes, etc. Voici donc quelques souvenirs de cette belle soirée!