Varennes participe à la Guignolée du Dr. Julien

C’est avec une grande fierté que la Ville de Varennes s’associe pour une première fois à la Guignolée du Dr. Julien. Ce samedi 11 décembre, de 9 h à 15 h, les citoyens pourront faire leur don à deux points de collectes dans les rues, soit à l’intersection du boulevard René-Gaultier et de la rue Jules-Phaneuf, ainsi qu’à l’intersection du boulevard de la Marine et de la rue de la Gabelle.



« Depuis le début de la pandémie, les besoins se sont multipliés pour ces enfants; chez les plus démunis, les besoins sont criants. Donnons généreusement et bâtissons ensemble afin de leur offrir des soins et des services de proximité essentiels à leur développement », affirme le maire Martin Damphousse.



Les dons amassés seront remis au Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil qui répond aux besoins d’une centaine de familles vulnérables. L’objectif cette année est d’accompagner 250 enfants et familles dans un horizon de 24 à 30 mois.



La pédiatrie sociale en communauté est une approche de médecine sociale intégrée, centrée sur les besoins de l’enfant et axée sur les forces de l’enfant, de la famille et du milieu. Ce modèle de proximité unit l’expertise de la médecine, du droit et des sciences sociales afin de dépister et d’agir efficacement pour réduire ou éliminer les stress toxiques qui affectent le développement de l’enfant issu d’un milieu vulnérable.