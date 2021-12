Poursuite policière à Boucherville, un des deux suspects arrêté

Une poursuite policière sur le boulevard Marie-Victorin, à Boucherville, s’est soldée par l’arrestation d’un des deux suspects et un accident qui aurait pu avoir de graves conséquences.

Le tout a débuté vers 16h30 jeudi soir dernier alors qu’un patrouilleur du SPAL a repéré, dans le stationnement du motel L’Express, aux limites de Boucherville et de Longueuil, une voiture de marque Mercedes déclarée volée par la Régie de police Richelieu Saint-Laurent. Les deux individus alors à bord du véhicule volé n’ont pas mis de temps à prendre la fuite sur le boulevard Marie-Victorin direction Est, avec le policier de l’agglomération à leurs trousses.

Roulant à vive allure, la voiture des fuyards a violemment frappé un autre véhicule près du club d’aviron de Boucherville.

Le premier véhicule dans lequel deux dames et une jeune fille prenaient place a été projeté en bordure du fleuve Saint-Laurent tandis que les fuyards ont terminé leur course coincés dans la piste cyclable.

Les voleurs ont vite pris la fuite à pied dans la rue Marguerite-Bourgeois, mais plusieurs policiers arrivés en renfort ont vite quadrillé le secteur en bloquant complètement le boulevard Marie-Victorin. Le conducteur, un homme âgé de 26 ans, a été repéré et maîtrisé. Il fera face à une kyrielle d’accusations, dont vol ou recel, conduite dangereuse, etc. Le second suspect a réussi à prendre la fuite, mais les policiers poursuivent leur enquête pour y mettre la main au collet.

Les deux dames et la jeune fille qui habitent le secteur du Vieux-Boucherville en ont été quittes pour quelques courbatures et une bonne frousse, car leur véhicule, probablement une perte totale, s’est immobilisé dans le fossé menant au fleuve.