Gabriel Nadeau-Dubois prête main-forte aux Solidaires de la Montérégie

L’association solidaire de Montarville a organisé une a ssemblée de mobilisation ce dimanche, une sorte de retrouvailles solidaires après plusieurs mois de confinement. 65 personnes y ont participé. Pour l’occasion, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois s’est joint à l’équipe.



L’événement visait à élargir la base militante de la région, à un an des prochaines élections québécoises.



« Au 3 octobre 2022, sur le bulletin de vote, il y aura une alternative à la CAQ, il y aura une autre vision de l’avenir du Québec – la vision solidaire – et si on se retrousse les manches, si on y met tout notre espoir et toute notre énergie, on est capables de gagner!» s’est exclamé Gabriel Nadeau-Dubois devant les solidaires rassemblés à la brasserie Toltèk à Boucherville.



La coordonnatrice de QS Montarville, Marie Christine Veilleux, a renchéri sur le même ton : « Quand je me suis engagée, je me suis ouvert une porte sur un monde nouveau et qui fera peut-être une différence dans l’histoire du Québec. Parce que c’est de votre avenir dont il est question. Vous vous devez à vous-même et à toutes les générations futures, de faire entendre votre voix ».



Parmi les enjeux locaux, madame Veillée a mentionné :

• La protection des milieux naturels et le transport de marchandises : Par conséquent, nous continuerons à nous battre pour un BAPE sur l’impact du prolongement du Port de Montréal à Contrecoeur, cause chapeautée par nos camarades de QS Verchères.

• La protection des terres agricoles. La Montérégie est le garde-manger du Québec.

• Les transports en commun. Bonifier les transports intra et inter municipalités.

• L’accessibilité à des logements abordables et de bonne qualité.



Les militants ont par ailleurs lancé un appel à la mobilisation pour prêter-main forte au comté voisin, celui de Marie-Victorin, qui aura des élections partielles dans les prochains mois.