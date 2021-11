Augmentation marquée de la demande : 13 723 Longueuillois se tournent chaque mois vers Moisson Rive-Sud

Les plus récentes données sur la faim dévoilées dans un rapport de Moisson Rive-Sud révèlent que l’insécurité alimentaire demeure un enjeu particulièrement criant dans l’agglomération de Longueuil.

Selon ce portrait détaillé de la faim, la pandémie a perturbé les besoins alimentaires des personnes plus vulnérables. Plus de 20 034 habitants de la Montérégie ont recours à l’aide alimentaire mensuellement, dont 13 723 citoyens de Longueuil.

On note une augmentation significative de 11 % de la distribution de paniers de provisions dans la région. Moisson Rive-Sud a aidé 12 % plus de personnes qu’en 2019. La demande a d’ailleurs connu une forte hausse, variant entre 70 % et 85 %, lors des premiers mois de la crise sanitaire en 2020.

Plusieurs citoyens de l’agglo souffrent de la faim

En Montérégie, c’est dans l’agglomération de Longueuil que l’on compte le plus grand nombre de personnes ayant recours à de l’aide alimentaire. Longueuil, étant la ville la plus populeuse (427 050 habitants) desservie par Moisson Rive-Sud, a vu son nombre de bénéficiaires augmenter, passant de 9 510 en 2019 à 13 723 en 2021.

Les personnes célibataires constituent à elles seules 44,3 % des bénéficiaires. Tandis que la principale source de revenus des ménages ayant recours aux services d’aide alimentaire reste l’aide sociale à 42,8 %. Soulignons que 13,4 % des bénéficiaires tirent leur principale source de revenus d’un ou plusieurs emplois.

L’organisme note également une diminution importante du nombre de denrées sèches disponibles actuellement. Moisson Rive-Sud, qui a pu compter sur le soutien des gouvernements, des entreprises et de la population dans la dernière année, invite ceux qui le peuvent à soutenir le réseau de Banques alimentaires du Québec afin de continuer de pouvoir répondre à la demande importante.

« Nous avons la chance d’avoir des partenaires en or qui nous offrent leurs surplus en denrées fraiches tout au long de l’année. Cependant, afin d’offrir à nos 20 000 bénéficiaires une variété de produits pour combler leurs besoins, nous devons augmenter la quantité de denrées sèches que nous recevons et donc trouver de nouveaux donateurs », explique Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud.



Le visage de la faim en 2021 en Montérégie

– 37 % des bénéficiaires sont des enfants et 63 % sont des adultes.

– 36 % des demandeurs d’aide alimentaire sont des personnes vivant seules.

– 45 % sont des ménages avec des enfants. De ce nombre, 18 % sont des ménages monoparentaux et 27 % sont des ménages biparentaux.