Laurette Bibeau de Sainte-Julie célèbre ses 102 ans en chantant!

Le 18 novembre dernier, afin de souligner le 102e anniversaire de Madame Laurette Bibeau en grande pompe, une limousine antique de marque Rolls-Royce 1924 avait été retenue, conduite par un chauffeur. En partance des Résidences Soleil de Sainte-Julie, petit tour sur le boulevard des Hauts-Bois avant d’arriver à son restaurant préféré, Scores, où l’attendaient une dizaine d’amis.

Eux qui pensaient la surprendre, c’est plutôt elle qui l’a fait en se levant pour les remercier de l’entourer d’autant d’amour et d’amitié. Le groupe lui a alors demandé de chanter « La dernière rose de l’été » de Nana Mouskouri, ce qu’elle a fait sans aucune hésitation. Étant une personne très humble, elle se demandait ce qu’elle avait fait pour mériter tous ces honneurs et attentions spéciales.

Elle est la doyenne des Résidences et des paroissiens de Sainte-Julie, alors qu’elle se présente à la messe dominicale à tous les dimanches, quand la température le permet. Mère d’une fille unique, Francine, grand-mère et arrière grand-mère, Mme Bibeau est une dame étonnante avec qui on peut aborder tous les sujets : actualité, sport (hockey surtout!), politique, musique, son vécu, etc. La plus que centenaire est un petit bout de femme très fière, bien coiffée, coquette, bien mise, douce, à l’écoute, courageuse, résiliente, généreuse, bienveillante et toujours curieuse de tout. Félicitations Mme Bibeau et bonne fête encore une fois!