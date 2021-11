Invitation au lancement des Festivités du 350e anniversaire de Verchères!

Le Comité organisateur des Festivités du 350e de Verchères et le Conseil municipal de Verchères vous donnent rendez-vous le 8 décembre prochain à 17h30 au parc Jean-Marie-Moreau afin de participer au lancement des Festivités du 350e anniversaire de Verchères! C’est une activité extérieure, habillez-vous chaudement!

Lors de cet événement, les personnes sur le site pourront découvrir la programmation à venir des festivités du 350e anniversaire de Verchères!

Une fois sur place, le public pourra recevoir un chocolat chaud ainsi qu’un s’mores en plus de pouvoir assister à une prestation d’un chœur de jeunes verchèrois.es.

Ce moment de lancement des festivités sera aussi un moment de grand dévoilement! C’est au courant de cette soirée qu’en toute surprise un legs des festivités du 350e anniversaire de Verchères sera présenté à tous!

« J’ai bien hâte de vous partager ce que le Comité organisateur a préparé pour souligner cette année si spéciale. J’espère sincèrement que cette programmation vous égayera autant que moi! Je suis impatient de célébrer Verchères en votre compagnie! » souligne Alexandre Bélisle, Maire de Verchères.

Nous espérons vous voir en grand nombre et partir du bon pied ces festivités qui feront vibrer Verchères tout au long de l’année 2022.

*Le passeport vaccinal sera demandé pour accéder au site, ainsi que le respect des mesures sanitaires en vigueur.

*Nous vous invitons à apporter votre tasse réutilisable.