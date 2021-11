Un seul conseiller d’expérience au comité exécutif de Longueuil

Le maire de Boucherville devient le doyen du conseil d’agglomération

La nouvelle mairesse de Longueuil Catherine Fournier, ainsi que les élues et élus municipaux ont été assermentés dimanche dernier au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel de ville. Au nombre des élus assermentés, le conseiller Jonathan Tabarah qui sera le seul élu à avoir déjà siégé au conseil municipal de Longueuil au cours des dernières années. Il a d’ailleurs été nommé au comité exécutif.

Les nouveaux conseillers ainsi que la mairesse Fournier doivent siéger dès demain, 23 novembre, et se mettre rapidement à table et à l’œuvre pour entre autres préparer le budget 2022 de Longueuil.

Catherine Fournier a également annoncé, mercredi dernier, la composition de son comité exécutif. Celui sera évidemment présidé par elle. Elle sera responsable des institutions démocratiques et de la jeunesse. Le seul conseiller ayant une expérience municipale, Jonathan Tabarah devient vice-président, responsable des finances et des infrastructures, de l’habitation, de l’urbanisme et du patrimoine. Affine Lwalalika sera responsable de la sécurité publique, de la culture et des communications, de la famille, de l’immigration et des relations interculturelles ainsi que de la condition féminine, Marjolaine Mercier sera responsable de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la mobilité active, de la vie communautaire, de l’itinérance, de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que de l’éducation, des loisirs et des sports. Enfin, Sylvain Joly sera responsable de la circulation, du développement économique et de l’innovation, de l’entrepreneuriat, de l’économie sociale et des aînés.

À noter que monsieur Joly a été élu sous la bannière du parti Option Greenfield Park, mais il joint l’équipe Fournier pour devenir membre du comité exécutif.

Les élus de Longueuil qui siègeront à l’agglomération ont aussi été nommés.

Le portrait du conseil sera donc fort différent du précédent, entre autres avec la présence de trois nouveaux maires et mairesses, soit Ludovic Grisé Farand de Saint-Bruno-de-Montarville, Pascale Mongrain, nouvelle mairesse de Saint-Lambert et Catherine Fournier, de Longueuil. Ils siègeront en compagnie de la mairesse réélue de Brossard Doreen Assaad et du maire de Boucherville Jean Martel qui devient ainsi le doyen au Conseil d’agglomération de Longueuil, lui qui entame sa 13e année à la table des décideurs régionaux.