Les membres du conseil municipal de Sainte-Julie officiellement assermentés

Les membres du conseil municipal 2021-2025 de la Ville de Sainte-Julie ont été assermentés lundi soir conformément aux exigences de la loi.



La cérémonie s’est déroulée en présence des membres de la famille des élus ainsi que du personnel de direction de la Ville de Sainte-Julie.



La greffière, Me Nathalie Deschesnes, a ainsi proclamé élus le maire, M. Mario Lemay, ainsi que les conseillers municipaux Mme Isabelle Poulet (district de la Belle-Rivière-Ringuet), Mme Josée Marc-Aurèle (district du Moulin), M. Claude Dalpé (district de la Vallée), Mme Sylvie Beaulieu (district du Rucher), M. Christian Huard (district du Vieux-Village), M. Éric Faucher (district du Grand-Coteau), Mme Amélie Poirier (district de l’Arc-en-Ciel) et Mme Lucie Bisson (district de la Montagne).



Le directeur général de la Ville, M. Pierre Bernardin, a prononcé un court discours devant l’assemblée en rappelant que toutes les actions de la Ville de Sainte-Julie sont tournées vers une mission commune : offrir un milieu de vie de qualité en misant sur le développement durable avec une gestion transparente, efficiente, innovatrice et orientée vers les besoins des citoyens et des familles. Il a également expliqué aux élus que le guide qui leur a été remis contient toutes les facettes de la gestion municipale à Sainte-Julie ainsi que les rôles et responsabilités des élus municipaux dans ce contexte. Finalement, les élus ont reçu un présent de la part de l’administration.