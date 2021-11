Pélerinage scout à Varennes en présence de l’archevêque de Montréal

La basilique Sainte-Anne de Varennes a accueilli le dimanche 7 novembre près de 200 membres du groupe scout 38e Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui faisaient un pèlerinage.



Après une marche d’une dizaine de kilomètres en communion avec la nature et en prières, les groupes de louvettes, louveteaux, guides, scouts, guides aînées, routiers, chefs, parents et amis se sont rassemblés dans le parc de la Commune pour le dîner et un temps de repos. Durant ce moment, l’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, et le recteur de la basilique Sainte-Anne de Varennes, l’abbé Mario Desrosiers, ont salué les responsables de chacun des groupes. Vers 13h30, tous se sont mis en marche sur la piste cyclable vers la basilique en chantant dans la joie.



Une célébration eucharistique a suivi, présidée par Mgr Lépine, accompagné du recteur et de deux aumôniers de groupe, les abbés Alain Mongeau et Guy Guindon. Après une courte présentation sur la vie de Marguerite d’Youville par Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire qui est dédié à la sainte, plusieurs jeunes se sont impliqués pendant la messe soit pour le service, la lecture de textes ou avec la chorale qui a interprété plusieurs chants.



En s’adressant aux jeunes lors de son homélie, Mgr Lépine leur a rappelé qu’ils allaient grandir encore, en ajoutant qu’on ne cesse pas de grandir spirituellement tout au cours de sa vie.



Le thème de ce pèlerinage était L’abandon à la Providence. Durant sa vie, Sainte Marguerite d’Youville, qui est née à Varennes, s’est abandonnée à la Providence. Elle disait : « La Providence est admirable, elle a des ressorts incompréhensibles, pour le soulagement de ses membres, elle pourvoit à tout, en elle est ma confiance. »