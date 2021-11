Un spectacle familial de cirque à Verchères

Le 11 décembre prochain à 11h, nous vous donnons rendez-vous au Centre communautaire de Verchères pour un spectacle d’hiver rafraîchissant : Cirque et Boules de neige!

Dans un univers où les acrobaties côtoient la jonglerie toutes en poésie, nous suivons les aventures d’une petite sœur qui adore l’hiver et qui réussit à entraîner son grand frère passionné par les jeux vidéo, dehors pour jouer dans la neige!

Ce spectacle de près d’une heure fera le plaisir de toute la famille et permettra aux jeunes de se mettre dans l’ambiance hivernale qui est à nos portes.

Aucune réservation n’est requise pour assister au spectacle, il suffit de se présenter dès l’ouverture des portes de la salle à 10h30 et de présenter votre passeport vaccinal ainsi que de suivre les mesures sanitaires en vigueur.