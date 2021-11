Planifier vos déplacements durant la fin de semaine

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l’autoroute 25 en direction nord dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ainsi que dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30 à Boucherville. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

Direction nord, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l’A-25 nord entre la sortie 90 (R-132, A-30, La Prairie, Varennes) sur l’A-20 ouest et l’entrée des rues Notre-Dame Est / Curatteau, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via A-20 / R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie avenue De Lorimier sud, rue Notre-Dame Est, rue Dickson et avenue Souligny. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : vendredi à compter de 23 h 30

Sur la Rive-Sud

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (les sorties 89-N) à l’A-25 nord. Pour le détour en direction est, via la sortie 18 (boulevard de Montarville) et R-132 ouest / détour principal.

Les entrées est et ouest du boulevard Marie-Victorin. Détour en direction ouest via la bretelle pour A-20 est, faire demi-tour à la sortie 92 (boulevard de Mortagne) et A-20 ouest / détour principal.

L’entrée de la rue de l’Île-Charron. Détour via A-25 sud / R-132 ouest. L’accès à l’île Charron demeure ouverte et canalisée via les entrées est et ouest du boulevard Marie-Victorin. Risque de congestion – prévoyez vos déplacements.

Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF). Pour en savoir plus sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d’atténuations, consultez la page web du projet.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h À Boucherville, fermeture de la voie de desserte de l’A-20 ouest dans l’échangeur à la sortie 98-E (A-30 est, Sorel-Tracy)

Détour : via A-30 est, faire demi-tour à la sortie 87 (Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable) via le chemin de la Belle-Rivière et A-30 ouest.

Fermetures par défaut : La bretelle menant de l’A-20 ouest à l’A-30 ouest / Vaudreuil-Dorion La bretelle menant de l’A-30 est à l’A-20 ouest / Montréal Détour : en amont, via la bretelle pour A-20 est, faire demi-tour à la sortie 102 (Sainte-Julie, Saint-Amable) via le chemin du Fer-à-Cheval et A-20 ouest.

Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF).