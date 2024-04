Éclipse: prudence sur la route, enjoint le MTQ

Le 8 avril, certaines personnes pourraient être tentées d’immobiliser leur véhicule sur le bord de la route pour observer l’éclipse, ce qui est un comportement dangereux et interdit, rappelle le ministère des Transports du Québec (MTQ). Ces arrêts sur les accotements sont défendus, notamment afin de permettre aux véhicules d’urgence de circuler.



Le Ministère s’attend également à devoir composer avec circulation plus dense le 8 avril en après-midi, ce qui pourrait compliquer les déplacements sur la route étant donné que certains rassemblements sont prévus dans plusieurs régions pour observer ce phénomène spectaculaire.



Du personnel supplémentaire sera mobilisé afin d’assurer une surveillance accrue du réseau routier la journée de l’éclipse. Aussi, de la signalisation routière additionnelle a été déployée à certains endroits stratégiques et les entraves ont été limitées au minimum dans certaines régions.



Le Ministère conseille de ne pas porter de lunettes d’éclipse pour conduire; celles-ci ne sont pas conçues à cet effet et pourraient nuire à la visibilité. Il rappelle toutefois qu’il ne faut pas observer l’éclipse solaire à l’œil nu et que les vitres (même teintées) et le pare-brise d’un véhicule ne constituent pas une protection adéquate pour regarder directement l’éclipse.



Il est recommandé également de prévoir plus de temps pour se rendre à destination, surtout dans les régions où des rassemblements sont prévus. Et, en terminant, il est souhaitable de planifier la recharge des véhicules électriques en tenant compte de la forte affluence possible à proximité des lieux de rassemblement.