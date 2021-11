Le bar rayé de retour dans les eaux du fleuve, à Boucherville

Espèce presque disparue des eaux du fleuve Saint-Laurent il y a quelques décennies, le fameux et combatif bar rayé est de retour non seulement dans l’estuaire du Saint-Laurent, mais dans les eaux du fleuve, ici à Boucherville.

Le Longueuillois Yves Marcotte, pêcheur de toutes les saisons, en a fait l’expérience il y a deux semaines alors qu’il pêchait sur le fleuve aux limites de Boucherville et de Varennes. Croyant qu’un beau doré venait de mordre sur son offrande, quelle ne fut pas sa surprise d’apercevoir à la surface ce magnifique poisson argenté, recherché pour ses féroces combats, mais aussi pour la qualité de sa chair. Le bar est de plus en plus présent dans les eaux salées de la Gaspésie, mais ici dans la région métropolitaine, il se fait plus rare, c’est pourquoi le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs demande aux pêcheurs de procéder à la remise à l’eau des bars capturés pour en permettre une meilleure reproduction. Plusieurs affiches l’indiquent, dont une au quai du boulevard Montarville et près du club d’aviron. Le poisson de monsieur Marcotte a donc été remis à l’eau après une rapide photo prise par son compagnon de pêche, Benoit Mongrain, pour immortaliser la capture surprise qui faisait osciller la balance à près de 5 livres.