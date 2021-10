Élections municipales: qui accompagnera le maire Martin Damphousse au conseil municipal?

À Varennes, le maire Martin Damphousse a été réélu par acclamation le 1er octobre dernier, mais il demeure un suspense lors de ce dernier droit en vue du scrutin du 7 novembre : qui siègera au conseil municipal en sa compagnie, alors que les membres du Parti durable – Équipe Martin Damphousse brigueront les suffrages face aux candidats du regroupement Alliance Citoyenne Varennes.

De son côté, celui qui préside aux destinées de la Ville depuis maintenant 12 ans s’est adressé à la population alors qu’il ne reste que quelques jours à la campagne municipale. « À titre de maire déjà élu par acclamation, l’élection des membres de mon équipe m’apparait incontournable pour défendre vos intérêts et respecter nos 34 engagements », a-t-il mentionné en faisant valoir l’atout de la continuité.

« Toutefois, une précision s’impose : les candidats indépendants qui font campagne actuellement véhiculent des faussetés sur un développement de condos dans le parc de la Commune. C’est totalement faux! Le parc de la Commune est un joyau varennois. Comment pourrait-on même songer à y implanter des condos? »

« Nos réalisations dans ce parc unique et majestueux sont convaincantes : un nouvel accès sécuritaire par la 132 plutôt que la rue historique Sainte-Anne, ainsi que le pavage complet du stationnement nouvellement éclairé; l’acquisition d’un terrain pour l’agrandissement de 800 000 pi2 du parc vers le boulevard de la Marine, assorti d’une plantation de 300 arbres, d’œuvres d’art et d’un prolongement du sentier cyclable avec bancs de parc; l’implantation d’une nouvelle scène pour spectacles intimes; la restauration des cinq brise-glaces; l’ajout de modules de jeux pour enfants, les circuits Pumptrack ainsi que la populaire passerelle en bois exclusive aux marcheurs avec aires de repos et chaises Adirondack. »

« À la suite de ces investissements majeurs, est-il imaginable que notre équipe ait en tête un développement immobilier dans ce parc? Soyons sérieux! En plus, il s’agit d’une zone inondable… Nous constatons que la campagne des candidats indépendants est basée sur des allégations douteuses », a-t-il déploré.

« Pourquoi changer une équipe gagnante, quand ça va bien? Les succès de Varennes, c’est la force d’une équipe! », a déclaré le maire Damphousse.

Transparence et écoute

De l’autre côté, les membres indépendants regroupés au sein de l’Alliance Citoyenne Varennes ont pu présenter des candidats dans tous les districts électoraux et ils ont pu pendant de longues semaines faire leur porte-à-porte afin de se faire mieux connaître et d’échanger avec la population.

« Nombreux trouverons que Varennes à beaucoup changée dans les dernières années. Certains croient pour le mieux, d’autres croient le contraire. Mais que manque-t-il vraiment à Varennes aujourd’hui? De l’écoute, de la communication, de l’empathie. Pourquoi? Tout simplement car il n’y a qu’un seul parti au pouvoir depuis douze ans, une seule et unique voix qui pilote le navire sans regarder ni derrière ni de côté », a déclaré Isabelle Rodrigue, candidate dans le district 1 La Guillaudière, au nom du regroupement.

« Alors pourquoi voter pour des membres de l’Alliance Citoyenne Varennes? Pour se donner plusieurs nouvelles voix et plusieurs nouvelles paires d’oreilles. Il n’est pas question de reproches, de mauvaise foi ni même de chicane, mais simplement de démocratie! », a ajouté pour sa part Steve Hamel, candidat dans le district 3, Langloiserie.

« Parce qu’il est encore temps de modifier la situation climatique pour les générations futures. Parce que les petits gestes réfléchis dans cette optique ont un impact réel à long terme », a renchéri Isabelle Rodrigue en rappelant que le regroupement s’engage à concilier développement et vie de quartier, en plus de prôner une gestion saine favorisant le citoyen d’abord.

« Parce que cette pandémie que nous avons vécue nous a fait prendre conscience de l’importance d’un réseau, pour les ainés surtout, mais aussi pour tous. Un réseau de proximité, des commerces chaleureux, accessibles à pied ou en vélo, une célébration de notre territoire agricole qui a fait de notre ville ce qu’elle est aujourd’hui », a ajouté M. Hamel.

« Ce que l’Alliance Citoyenne Varennes dit c’est : continuons à avancer tous ensemble, mais assurons-nous d’ajouter des conseillers qui saurons écouter et communiquer en toute transparence. Alors le 7 novembre, votons pour la démocratie! », a souligné Mme Rodrigue en remerciant tous les citoyens qu’ils ont rencontrés car leurs préoccupations ont trouvé un écho au sein de l’Alliance Citoyenne Varennes.