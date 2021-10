Élections municipales du 7 novembre : c’est bientôt l’heure des choix à Sainte-Julie

En mai dernier, Christian Komze a fait connaître son intention de se présenter comme candidat à la mairie de Sainte-Julie et de monter une équipe complète afin d’offrir un choix à la population et d’affronter les représentants de La Voix des citoyens – Équipe Mario Lemay. Ce n’est finalement qu’à la fin septembre que les candidats du Parti de Sainte-Julie ont pu débuter leur porte-à-porte afin de mieux se faire connaître des Julievillois. Est-ce trop court pour un aussi vaste objectif? L’avenir nous le dira au lendemain de l’élection du 7 novembre.

En vue du dernier droit de la campagne, le chef de La Voix des citoyens – Équipe Mario Lemay a lancé un ultime appel à la population. « À qui confieriez-vous votre budget de 50 millions de dollars? La saine gestion des finances de la ville avec notre formation politique vous assure, par sa compétence, de maintenir Sainte-Julie en haut du palmarès des villes comparables les mieux gérées du Québec », a affirmé celui qui a reçu l’appui unanime des autres membres du conseil municipal à la tête de La Voix des citoyens afin de remplacer Suzanne Roy.

« Avec notre équipe, on maintiendra la qualité de vie en s’assurant des services pour les familles, les enfants et les ainés. Nous entendons faire de Sainte-Julie un milieu de vie encore plus dynamique et inclusif; une ville où l’on pourra y naître, y grandir, y travailler et y vieillir dans un environnement écoresponsable », a-t-il déclaré.

« Tous nos engagements sont concrets et réalisables dans les quatre prochaines années. Nous avons prouvé que nous pouvons faire une différence et ce grâce à la participation citoyenne qui demeurera au cœur de notre façon de faire et de nos décisions. Nous continuerons dans ce sens, notamment par le développement de la ville intelligente au service des citoyens », a fait valoir celui qui est conseiller depuis 25 ans.

« Notre équipe, renouvelée, se compose de candidats ayant des valeurs communes telles que l’implication citoyenne, la saine gestion des finances publiques, l’environnement et une ville pour tous. La Voix des Citoyens – Équipe Mario Lemay est l’équipe de confiance et nous vous invitons à continuer ensemble. »

Offrir un choix

Pour sa part, le chef du Parti de Sainte-Julie, Christian Komze, se dit particulièrement fier de pouvoir offrir une alternative aux citoyens afin qu’ils puissent avoir leur mot à dire lors d’élections. « Voter pour nous, c’est faire le choix d’une ville audacieuse, à l’écoute de ses citoyens et aux actions innovantes. »

« Nous présentons une équipe riche et diversifiée, c’est-à-dire quatre femmes et quatre hommes provenant de milieux professionnels variés et plein d’expériences, chacun en son domaine; une formation comprenant notamment un chef d’entreprise qui doit gérer un budget supérieur à celui de la Ville de Sainte-Julie », a précisé le candidat à la mairie de 43 ans.

« Selon une étude de l’Observatoire du Grand Montréal parue au mois de juillet – et qui n’a jamais été contestée par notre Municipalité – au cours des 20 prochaines années, notre ville perdra 10 % de sa population, soit 3 000 habitants, à cause de son « manque d’attractivité ». Nous sommes la seule ville de la MRC de Marguerite-D’Youville ou des environs dans une telle situation », a rajouté le diplômé en droit des affaires qui a créé et dirigé des organisations jeunesse tant au Canada qu’en Afrique.

« Les conséquences de cette situation seront : baisse des valeurs immobilières, fermeture des commerces locaux, difficulté à avoir une meilleure école secondaire, etc. Notre programme de 180 propositions est le fruit de vos réflexions, de vos propositions et de votre volonté de faire de Sainte-Julie une ville à l’image de vos aspirations. »

« Le vent du changement souffle sur la ville et la victoire est pour le 7 novembre. Ensemble vers l’avenir! », a conclu M. Komze.