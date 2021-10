Des interventions policières mieux adaptées aux besoins des personnes vulnérables

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, ainsi que les Centre intégrés de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Centre ont présenté récemment leur Équipe de soutien à l’intervention psychosociale (ESIP). Depuis le mois d’avril, cette unité composée de policiers sociocommunautaires et de travailleurs sociaux se déploie sur le territoire et intervient auprès des personnes impliquées dans une intervention policière. Cette équipe a comme mandat de favoriser une intervention complémentaire et spécialisée à celle des patrouilleurs de première ligne, de faciliter l’accès aux personnes plus vulnérables à des services adaptés, d’intervenir de façon rapide et de les guider vers du soutien dans la communauté. Le modèle d’intervention de l’ESIP permet de rejoindre les personnes vivant différentes problématiques, tels l’itinérance, la violence conjugale, la santé mentale, l’isolement ou la maltraitance chez les personnes aînées. Cette initiative a comme effet de mieux accompagner les clientèles vulnérables, de les guider vers les bonnes ressources, d’améliorer la liaison avec les services du réseau de la santé et ainsi diminuer les interventions policières auprès de ces personnes. Depuis le mois d’avril dernier, 155 interventions ont été réalisées sur le territoire de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent. Ce projet pilote, qui s’échelonnera jusqu’au 31 mars 2022, a déjà permis de créer, avec les personnes rencontrées, une relation basée sur de meilleurs liens de confiance, une meilleure compréhension des besoins et une mobilisation accrue vers les services requis pour les usagers.