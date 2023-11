Une aide de 200 000 $ dans la région pour contrer la criminalité

Le gouvernement du Québec a récemment accordé des aides totalisant 1,7 M$ pour l’année 2022-2023 afin de soutenir différents organismes dans leurs activités de prévention de la criminalité. De ce montant, une aide de 200 000 $ est réservée à la Montérégie.

Ce financement a pour but d’appuyer les différents organismes dans leurs interventions auprès des clientèles vulnérables, d’optimiser l’organisation de leurs services et de répondre, notamment, à des besoins spécifiques liés à des enjeux de cohabitation harmonieuse dans l’espace public, d’itinérance et de santé mentale.

En Montérégie, cinq organismes se partageront 200 000 $, dont deux de Longueuil, soit Macadam Sud (travail de rue, santé mentale, pauvreté et itinérance), qui recevra 25 000 $, et le Groupe Action Nouvelle Vie (hébergement et suivi psychosocial de jeunes pour prévenir et contrer l’itinérance, la délinquance, l’exploitation sexuelle et les effets liés aux enjeux de santé mentale), qui obtiendra 75 000 $.

Le financement octroyé par le ministère de la Sécurité publique sera utilisé par les organismes bénéficiaires pour embaucher du personnel additionnel; payer le coût des heures supplémentaires; bonifier les salaires des intervenants de première ligne; rehausser le niveau des activités courantes; augmenter la supervision clinique et couvrir les dépenses en matériel nécessaire à la réalisation des activités.

« En agissant en amont sur les causes des problèmes de sécurité, nous nous donnons les moyens d’assurer une cohabitation plus harmonieuse dans l’espace public, condition essentielle au plein développement économique et social de nos collectivités », a déclaré à cette occasion le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.