Le Groupe TVA s’oppose à la participation de l’opposition officielle de Longueuil à un débat

Longueuil Citoyen – Équipe Jean-Marc Léveillé qui forme le parti de l’opposition officielle à la Ville de Longueuil, s’est vu refuser par le Groupe TVA la participation à un débat télévisé entre les candidats à la mairie de Longueuil.

En plus d’être le parti à avoir obtenu le plus de votes lors de la dernière élection, Longueuil Citoyen compte actuellement 7 élus, soit le groupe d’élus le plus important à Longueuil. Malgré plusieurs démarches, ni le statut officiel du parti, le rôle qu’il a joué au cours des 4 dernières années ou sa présence sur le terrain, n’a pu convaincre le Groupe TVA de revenir sur sa décision. Ce dernier affirme s’appuyer sur la base d’un sondage commandé par un parti adverse et réalisé au mois d’août, il y a plus de 2 mois, pour justifier sa décision.

Le chef de l’opposition officielle dénonce un manque flagrant de rigueur journalistique.

« Ce n’est pas seulement un individu qui a été refusé au débat, c’est toute une équipe; l’équipe de l’opposition officielle. C’est sans précédent qu’un média québécois décide de museler l’opposition officielle d’une grande ville et il faut s’en inquiéter. Ultimement c’est le débat d’idées qui en souffrira le plus », a déclaré Xavier Léger, chef de l’opposition officielle et candidat pour Longueuil Citoyen – Équipe Jean-Marc Léveillé.

Rappelons que le parti a envoyé le 13 octobre dernier une plainte au Directeur général des élections du Québec concernant le traitement médiatique inéquitable effectué par Québecor, dont fait partie le Groupe TVA.